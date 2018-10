Juan Muñoz, con la escopeta cargada

El "pistolero" sevillano se encuentra entre los máximos goleadores de LaLiga 1|2|3, con seis dianas en ocho partidos. Sólo superado por Quique González (Deportivo de La Coruña) y Enric Gallego (Extremadura) con siete tanto cada uno.

Esto no queda aquí, gracias a unas estadísticas de @vintage_stats, hemos podido saber que Juan Muñoz se sitúa en la segunda posición respecto a los futbolistas con mejor promedio goleador de la competición. El de Utrera registra un gol cada 83,5 minutos. Únicamente superado por Quique González, que registra un tanto cada 82,6 minutos de juego.

El mérito es aún mayor si observamos que el delantero andaluz arrancó la temporada como delantero suplente del equipo alfarero. Sin embargo, la lesión de su compañero Álvaro Peña le dió la oportunidad de mostrar su olfato goleador en el césped de Santo Domingo. Por supuesto que Juan Muñoz no defraudó y se ha consolidado en la delantera amarilla. Ha conseguido meterse a su entrenador y a la afición en el bolsillo, y es uno de los grandes artífices del impecable inicio de temporada del Alcorcón.

Sus compañeros en la delantera del conjunto alfarero no están teniendo la misma suerte. Jonathan Pereira ha disputado los mismos minutos que el andaluz, pero sólo ha conseguido perforar una vez la portería rival. Aunque acumula dos asistencias de gol. Por otra parte, Victor Casadesús ha contado con menos oportunidades que los anteriores, pero el ex del Tenerife no ha sido capaz de batir al portero adversario en ninguna de sus oportunidades.