Álvaro Cervera: "El equipo está con ganas de conseguir una victoria"

Álvaro Cervera hablaba en la mañana del jueves sobre el partido que se disputará ante el equipo gallego perteneciente a la undécima jornada de la Liga 1|2|3. Se le veía algo más animado tras las mejores sensaciones que ha venido ofreciendo el equipo en los dos últimos encuentros ante el Zaragoza en Copa y ante el Sporting de Gijón en casa: "Esta semana hemos entrenado bien y sin problemas, después de una semana de Copa. El ánimo es bueno, como siempre ha sido y esperamos al partido siguiente para que podamos ganar y nos de un poquito de ese ánimo que nos falta".

Sobre el rival que espera encontrarse el sábado comentaba: "Estuvo unos años jugando de una manera, luego cambiaron un poco y ahora vuelven a jugar de forma pausada, por dentro y con mucho toque, con las cosas buenas y malas que tiene eso. Hay que estar preparados porque es un equipo que quiere tocar el balón". Seguía con los datos dando muestras que es un rival muy estudiado: "En casa ha hecho de todo, no tiene una dinámica fija. Es un equipo normal de Segunda División".

También fue cuestionado sobre la actitud defensiva de sus jugadores en los últimos choques: "Bajo mi punto de vista, lo más importante para nosotros es mantener la portería a cero, un equipo que lo hace habitualmente está condenado a ganar seguro". Sobre su cambio en el esquema y la entrada de nuevos jugadores en el once añadía: "Cuando no se gana no puedes seguir con lo mismo, tienes que intentar buscar soluciones. Los mismos jugadores que trabajan contigo si no lo haces acaban cansados".

Para acabar hablaba sobre los jugadores que están disponibles: "Mario Barco y Dani Romera entrenan con normalidad, pero perdemos a José Mari y tendremos que cubrir su posición con Karim o Edu Ramos".