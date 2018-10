Juanpe Bonoha llega a Vallecas para reforzar al Juvenil A

El equipo franjirrojo de Ángel Dongil se reforzó con la llegada de Juanpe Bonoha, un jugador con experiencia en Tercera División, ex del Pinto y ex de la Fundación del Rayo Vallecano.

Junto a ello, el mediapunta fue fichado por el conjunto franjirrojo para que se encuentre esta temporada en la División de Honor con los juveniles y tras ello, que sea uno de los hombres del filial los siguientes dos años.

Por lo que llegó al Rayo Vallecano un jugador de calidad para las próximas temporadas, puesto que llegó a ser un jugador habitual en el Pinto en la Tercera División, por lo que disputó 19 encuentros y esta campaña era uno de los hombres del primer equipo. En dicho equipo solamente estuvo unos meses en la plantilla del juvenil hasta que subió hasta el primer equipo, por lo que es un dato importante a tener en cuenta del trabajo del jugador.

De esta manera, regresa a Vallecas un futbolista que se crió en la Fundación del Rayo Vallecano, pasando por el primer año de cadete, por lo que ha sido una gran noticia para el club del barrio obrero madrileño.

Señalar que a pesar de ello, no llegó a jugar en la cantera del Rayo Vallecano aunque hizo en dos ocasiones las pruebas para ello, por lo que se cumplió el sueño del jugador tras ver que no lo logró anteriormente. Por lo que no cabe duda que tanto para el club como para el futbolista una gran noticia su llegada de nuevo a las filas franjirrojas.

Su llegada a un Juvenil A que se encuentra en las posiciones más altas del Grupo 5 de la División de Honor, tras estar en el momento en la tercera posición tras disputar ocho encuentros.

De esta manera han sumado 19 puntos de los 24 posibles, un buen arranque para el equipo de Ángel Dongil, por lo que el nuevo fichaje por el Rayo Vallecano llegó a una plantilla que se encuentra en un buen momento y estará junto a sus nuevos compañeros para seguir sumando victorias.