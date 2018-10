El Nástic de Tarragona, buscándose a sí mismo

En el fútbol no gustan las casualidades, aunque algunas veces se dan. Es el caso que nos toca vivir esta semana. La temporada pasada, el conjunto asturiano visitó Tarragona después de una remontada al Lugo (3-2), sin saber a lo que jugaba (fue la primera vez que Anquela probó con dos carrileros) y necesitando la victoria. Después de la victoria contra el Nástic, los azules encadenaron 11 partidos sin perder.

El domingo 28 el Real Oviedo visitará el Nou Estadi, después de una remontada ante Osasuna (2-1). No sabe muy bien a qué juega (Anquela salió con defensa de 5 ante los rojillos y tuvo que variar al 4-4-2, un sistema inédito hasta el pasado fin de semana). Casualidad o no.

El Nástic es un equipo al que le está costando reencontrarse a sí mismo. Poco queda del equipo que consiguió el ascenso a la segunda división. Aquel era un equipo combinativo, que sabía a lo que jugaba, y que marcaba goles. Las estadísticas del Nástic actual juegan en su contra. Último clasificado, 6 puntos en 10 partidos, 1 victoria, 3 empates y 6 derrota. 6 goles a favor y 16 en contra.

Su única victoria fue como local, aunque también recibió 3 derrotas en el Nou Estadi. Con 4 goles a favor y 8 en contra, su bagaje como local no es precisamente bueno.

Tete pugnando por un balón. Fuente: LaLiga.

El último partido de los catalanes se saldó con derrota ante el Lugo en el Anxo Carro. Dicha derrota, precedida por los malos resultados, le ha costado el puesto a José Antonio Gordillo. Los tarraconenses se convierten así en el tercer equipo de segunda división que destituye a su entrenador, antes lo habían hecho el Tenerife destituyendo a Joseba Exeberría y el Zaragoza a Imanol Idiákez.

Tan solo unos días después del despido de Gordillo, el Nástic ha anunciado que Enrique Martín será el nuevo técnico de los catalanes. El ex del Albacete será el encargado de dar la vuelta a la negra situación del equipo de Tarraco. Enrique Martí llega acompañado de su segundo entrenador, Alfredo Sánchez, y del preparador físico, Javier Ramos López, que formarán parte del nuevo cuerpo técnico del club.

Poco se puede analizar de este Nástic, aunque lo que sí sabemos es el estilo de juego que adoptan los equipos de Martín: son combativos, no dan ningún balón por perdido, y muestran una gran solidez defensiva.

Fali recibe cartulina amarilla durante el partido contra el Lugo. Fuente: LaLiga.

La llegada de un nuevo entrenador siempre es una inyección de moral para el equipo. La actitud de los jugadores cambia, tienen que luchar de nuevo por ganarse el puesto, por tanto no sabemos cómo saldrá el Nástic al verde. No hay pistas sobre cuál será el sistema elegido por Martín, ni siquiera los jugadores que formarán parte del once inicial. Encontraremos un Nástic renovado, un Nástic peleón que querrá agradar al nuevo técnico y poner la primera piedra para salir de puestos de descenso, y eso representa un gran peligro para los asturianos.

Con todo, el Nástic no tiene nada que perder. Una derrota no significaría nada, se traduciría en 3 puntos menos y más trabajo para Martín. Es el Oviedo el que se la juega: para los azules, solo vale la victoria, ganar confianza en sí mismos y en el entrenador, y demostrar a la afición que se puede seguir confiando en el equipo.