Christian Fernández: "Tenemos que arroparnos, saber que lo importante es el grupo, ser una piña"

Este año su camiseta luce otro nombre diferente al que todos están habituados. Esta temporada "Bolaño" es uno de los pilares defensivos del equipo y un fijo en las alineaciones de Anquela. Muchos niños, y no tan niños no saben aún la razón del cambio de que Christian Fernández ya no lleve estas letras a la espalda, pero da igual, es verlo sobre el verde y todos lo reconocen, la intensidad, la bravura, el 100x100 en cada acción, algunas al límite, otras decisivas, así que a nadie se le escapa que el "18" del Real Oviedo esta siempre atento y preparado para dar la mejor versión que tiene dentro, se vacía, y eso la parroquia lo sabe.

Christian compareció hoy después de la sesión de entrenamiento delante de los micros y cámaras de los compañeros de la prensa visual y escrita, para hablar de varios temas, alguno candente en la actualidad y otros zanjando habladurías, y es que el cántabro es directo y claro, tanto o más que el campo.

A las preguntas sobre el estado del equipo y el rival del domingo decía que; “nosotros estamos bien, pero sería una torpeza el pensar que la clasificación va a dictar algo”. Sobre la dinámica y situación actual del Nastic subrayaba que; “ellos acaban de cambiar de entrenador, tienen aire renovado y les va a venir bien. Conocemos a Enrique y sabemos que vamos a encontrarnos un fútbol directo. Nos influimos por los precedentes del entrenador, todo es una incógnita”.

El lateral azul respondía así sobre los números y la situación del equipo, valorando este estado decía; “eso se hace al final, cuando todos los argumentos estén sobre la mesa. Nosotros nos estamos encontrando, pero es verdad que venimos en una situación irregular. Esperamos encontrar esa versión que todos queremos". Del mismo modo aclaraba que; "Calma y tranquilidad. Estamos en aprendizaje, en una buena situación en la tabla, pero tenemos que ser regulares”. Además, el defensa azul entiende que “los equipos de Anquela comienzan irregulares, pero acaban luchando por objetivos. Cada persona gestiona los sentimientos del entorno de diferentes maneras. Tenemos que arroparnos, saber que lo importante es el grupo, ser una piña”.

Para finalizar dejaba zanjado el tema del polémico final del partido contra Osasuna y el porqué de las críticas del entrenador rojillo sobre su persona; “soy ajeno a cualquier polémica a mi persona” y señala que “esto es un negocio, hay que vender y esta semana me ha tocado a mí. Naturalidad y pensando en el Nástic”, sentenció el cántabro.