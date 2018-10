Analizando a "Pacheta"

José Rojo Martín, también apodado “Pacheta” llegó al Elche la pasada temporada sustituyendo a Josico Moreno. Fue el tercer entrenador del Elche la pasada campaña y ha comenzado siéndolo esta. Cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol español y también en el extranjero. Ha dirigido equipos en Segunda División B con una gran historia como el Cartagena, el Hércules y el Real Oviedo. También entrenó al Numancia, y al equipo tailandés “Ratchaburi Football Club”.

Previo al partido Elche-Real Zaragoza, el equipo ilicitano se encuentra en el puesto número 17, empatado a puntos con el equipo blanquillo, que se encuentra en el decimosexto puesto.

El Elche llega a la jornada número 11 tras haberle ganado al actual líder, el Málaga, en el Martínez Valero por dos goles a cero. Cayó derrotado en la jornada 9 ante el Deportivo de La Coruña por cuatro goles a cero.

Sorprende el tema de la portería ya que en los cuatro últimos partidos han jugado dos porteros diferentes; Juan José ante el Extremadura, el Lugo, y el Deportivo y Francis Uzoho en la victoria contra el Málaga.

Podemos deducir prácticamente la alineación que jugará contra el Real Zaragoza el domingo en el Martínez Valero, ya que, al menos en los tres últimos partidos, han repetido Juan Cruz, Tekio, Verdú, Lozano, Borja, Xavi Torres, Manuel Sánchez, Iván Sánchez y Sory Kaba; aunque no todos hayan jugado de inicio. También Nino y el portero Juan José han disputado dos de esos últimos tres partidos y seguramente contarán con minutos.

“Queremos reforzar las sensaciones, pero cuidado porque solo hemos ganado un encuentro”.

El pasado día 24 de octubre se le preguntaba acerca del cambio de sistema que había realizado en los últimos partidos y él respondía que lo importante no es el dibujo del sistema, sino que los jugadores se sientan cómodos en sus puestos; prueba de ello es el partido contra el Málaga, a quien vencieron por dos goles a cero la pasada jornada. Según “Pacheta”, cuando las cosas van bien no se debe tocar nada, pero hay que buscar alternativas cuando algo falla. Analiza a los rivales y depende del juego particular de cada uno, adapta el sistema para cada partido.