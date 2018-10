De recital en recital

Tras caer en la segunda jornada ante el FC Krasnodar, el Sevilla quería redimirse en su competición recibiendo al Akhisar turco equipo, equipo que ha caído en los dos partidos que ha disputado hasta la fecha por 0-1 y 2-1 respectivamente. Además, el combinado hispalense precisaba de la colaboración del Standard del Lieja en la pelea por la cabeza del grupo J, pues los belgas jugaban ante los rusos.

No hizo falta llegar al ecuador

El espectáculo futbolístico dio comienzo de la mejor manera, con un inicio que parecía haber escrito el mismo Machín, que se vio por delante de su homólogo turco muy pronto cuando a los ocho minutos llegó el primero de la noche en Nervión por mediación de Roque Mesa, que con un gran zurriagazo desde el balcón del área perforó las mallas visitantes, inalcanzable para Lukac. Las revoluciones de la máquina de hacer goles llamada Sevilla FC fueron en aumento cuando justo tras el primer tanto, llegó el segundo en el minuto 9 en forma de penalti sobre Aleix Vidal que Pablo Sarabia no dudaría en fallar, los hispalenses se veían con una gran renta desde el comienzo y con muchos minutos por delante.

Tras sendos golpes, el Akhisar intentó reaccionar con Seleznyov a los mandos, que dispuso de una clara opción para recortar distancias en el minuto 14 en forma de tiro desde la frontal que se fue por poco de la meta de Vaclick, pese a sus carencias, los visitantes le echaban empeño. No estaba siendo la noche de contrincantes hispalenses, y menos del cancerbero, que no estuvo nada ágil en el tercero de la escuadra andaluza al no blocar la semi chilena del tulipán Quincy Promes, que estrenaba su casillero particular con la zamarra rojiblanca. Tras esta curiosa acción, la primera parte pasó a ser historia.

Tres goles más para aumentar el golaverage

El segundo asalto arranacó tal y como lo hizo el primero, con gol. En el 49, Luis Muriel vio puerta por segunda fecha consecutiva tras hacerlo de igual manera en el Camp Nou. Balón que recibe el cafetero en la frontal y que posteriormente golpea con toda su alma para batir a Lukac, que no pudo hacer nada después de que el cuero rebotase en un compañero. Diez minutos más tarde, llegaría el segundo turno para Promes, que en una acción preciosa de puro caracoleo marcó el quinto por bajo. Nolito también pudo sumarse a la fiesta, pero no pudo al querer hacerlo bonito tras plantarse cara a cara con el meta. Acto seguido, arribó el sexto gol de la mano de Gabriel Mercado, que supo aprovechar, y de qué manera, la cantada del portero en la salida en un córner en el 66.

El resto de minutos, al igual que el partido, fueron un trámite para el Sevilla, que no quiso hacer más leña del árbol caído. Sin embargo, el Akhisar pudo anotar el tanto del honor en el descuento, con un testarazo de Barbosa que se fue por poco del arco defendido por Vaclick, que no tuvo un exceso de trabajo. Y así, se concluyó el choque de la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Europa League entre Sevilla y Akhisar. Los de Machín lideran el grupo J tras la derrota del Krasnodar.