Ganar o ganar para sumarse a la pelea en el Sporting

En una semana corta y poco usual, teniendo en cuenta que el Domingo se disputó el último encuentro, los dirigidos por Pipo Baraja prepararon el duelo vs Cordoba. El Lunes fue el día de regreso de Cádiz para poner en marcha la semana de recuperación, trabajo y preparación.

El míster se guardó la convocatoria para horas antes del partido como suele suceder cuando el encuentro es en Gijón, y así cuesta dilucidar si ejecutará alguna variante táctica, sobre todo teniendo en cuenta los niveles mostrados por Pablo Pérez, Traver, Morilla, Salvador y Nacho que ya vienen pidiendo pista. Así lo aclaró Baraja en la rueda de prensa de hoy, donde repartió elogios, sobre todo para el mediapunta gijonés, por el partido vs Rayo Majadahonda. Sabe que cuenta con jugadores que están para ingresar cuando él lo disponga.



Claro está que al Sporting no le sobra nada de juego, ‘Pipo’ ya va a agotando sus variantes y sigue sin encontrar su ‘11’ ideal. Entre los últimos partidos de liga, y el de Copa vs Rayo Majadahonda se pudo ver un 4-4-2 con diferentes interpretes. Pablo Pérez y Neftali compusieron la delantera en Copa, mientras que Djurdjevic y Lod lo vienen haciendo en liga. Salvador-Méndez vs Cofie-André Sousa. ¿Molinero o Geraldes? Peybernes y Babin, o Alex Pérez. Alguna de las dudas, o posibilidades, que puede contemplar el míster para armar lo mejor que tenga a disposición.

En la enfermería sportinguista solo se encuentra el reciente fichaje Blackman, que solo tuvo algunos minutos en lo que va de la temporada.

Con el resto de la plantilla a disposición, llega al encuentro liguero con la necesidad de que los tres puntos se queden donde se disputan, ya que viene de 3 empates consecutivos, contando el de Copa del Rey que terminó llevándose por penales con la gran ayuda de Dani Martín.



Por lo que al Córdoba respecta, con la convocatoria oficializada hoy, volarán hacia Madrid en AVE y luego se desplazarán hasta Gijón en autocar.

La designación del arbitraje

El árbitro será Javier Iglesias Villanueva, del Comité Territorial Gallego.

El primer asistente Enrique Jose Ramos Ferreiros, del Comité Territorial Gallego.

El segundo asistente Fabián Blanco Rodríguez, del Comité Territorial Gallego.

De cuarto árbitro oficiara Álvaro Lopez Parra, del Comité Territorial Cántabro y, de delegado/informador estará José Manuel Miranda Fernandez, del Comité Territorial Asturiano.

Desde mañana hasta el martes de la semana que viene se prevén lluvias, por lo que el partido seguramente se juegue bajo este clima, con una temperatura de 15 grados, vientos de 10km por hora y una humedad del 88%.



Cabe destacar que durante el encuentro, en el minuto 5’, la afición sportinguista realizará una pañolada con el objetivo de manifestar su ya constante pedido. Que Javier Fernández y su familia abandonen el club y se lo devuelvan a sus verdaderos dueños, el sportinguismo. Ya viene siendo costumbre escuchar cánticos como “¡Fernández vete ya!” o “Directiva dimisión”, pero esta vez el movimiento será más organizado, la afición no parara hasta conseguir su cometido, que es recordar a los accionarios su plazo auto impuesto para abandonar el club, 2019.