Previa CD Tenerife - AD Alcorcón: La ilusión frente a las urgencias

El ilusionante Alcorcón visita a un CD Tenerife con muchos problemas en la undécima jornada de LaLiga 1|2|3.

El conjunto canario se encuentra actualmente en los puestos de descenso a Segunda División B. Los de José Luis Oltra llevan tres encuentros sin conocer la victoria. Albergan nueve puntos en su contador: una victoria, seis empates y tres derrotas. Por otro lado, los alfareros están emprendiendo un inicio de temporada fabuloso. Acumulan ocho jornadas sin salir derrotados, de las cuales seis han finalizado con los tres puntos en el casillero amarillo.

Dominio canario en los últimos años

En las últimas dos temporadas (2016-2017 / 2017-2018) el Alcorcón ha sido incapaz de vencer al Tenerife. Las estadísticas favorecen al equipo de las islas, tres victorias y un empate en este periodo. Difícil de olvidar el 4-0 que recibió la temporada pasada el Alcorcón en el Heliodoro Rodríguez López, que inició el hundimiento del equipo amarillo, que perduraría con cuatro derrotas consecutivas más.

Este puede ser el mejor momento para que el equipo madrileño rompa su racha negativa frente al Tenerife. El Alcorcón llega con la moral por las nubes y quiere seguir acercándose al objetivo de la permanencia, mientras se mantiene la ilusión de luchar por cosas mayores. El Tenerife intentará cortar la racha alfarera para salir del pozo del descenso.

El reencuentro de Casadesús

Uno de los alicientes de este choque es la vuelta de Víctor Casadesús al que fuese su estadio la temporada pasada. El mallorquín anotó 10 goles en 32 partidos vistiendo la elástica del equipo canario. Uno de esos tantos se lo marcó a su actual equipo, en la goleada anteriormente comentada.

Tras más de 300 minutos jugados con la camiseta amarilla, Casadesús no ha conseguido ver puerta todavía. Está previsto que el balear sea de la partida en el once de Cristóbal Parralo. Podría anotar ante su ex equipo su primer gol para los alfareros.

A pesar de sus 33 años, aún se espera que saque a relucir el olfato goleador con el que hizo disfrutar a la afición de Son Moix en Mallorca, y a los granotas del Levante.

Posibles onces