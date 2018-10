 Previa Deportivo - Reus: partido engañoso

El Deportivo se enfrenta a un Reus que viene de vencer al Rayo Majadahonda, que estaba jugando unos partidos de alto nivel frente a los rivales de la parte alta de la tabla y acabando en victorias para el conjunto madrileño por lo que será un partido engañoso, a la postre parece un partido sencillo y no lo será. El Deportivo llega tras cosechar un empate frente al Córdoba, en los últimos minutos del encuentro.

El equipo herculino cuenta con numerosas sanciones: Natxo González dos partidos, Borja Valle cuatro partidos y Pablo Mari un partido. Hay que sumarle la lesión del danés, Krohn Dehli en el partido en tierras cordobesas, debido a una rotura en el abductor derecho de grado I, así que estará un tiempo de sequía. El Deportivo ha intentado recurrir la tarjeta de Pablo Marí, pero el Comité de Apelación desestimó el recurso del Deportivo y finalmente el jugador valenciano no podrá estar a disposición del técnico vasco para el partido.

En los días previos al encuentro, se han comentado mucho el tema de las últimas sanciones, aunque los jugadores han querido cerrar el tema en cada una de las ruedas de prensa diciendo: "Hay que centrarse en el juego y dejar a un lado lo que no dependa de nosotros”, como comentaba Quique o como el capitán Dani Giménez, que ha llegado a decir: "El fútbol necesita un comité de árbitros independiente, confiando en que no importara el lugar donde han nacido, ya que son muy profesionales”.

A pesar de las desafortunadas decisiones arbitrales que ha sufrido el conjunto coruñés en las primeras jornadas de Liga 1|2|3, no conlleva a que los jugadores se excusen en eso, sino que asumen su parte de culpa. Deben de centrar su cabeza en el juego y en mejorar, porque al Córdoba en el último partido se le facilitó, mediante desajustes en defensa, que crearan numerosas ocasiones.

El Reus por su parte, viene de jugar como local frente a un Rayo Majadahonda, que llevaba cosechando varios resultados positivos, frente a equipos que deberían de pelear por el ascenso. El equipo catalán realiza un juego mas llamativo, ya que no solo busca encerrarse atrás y atacar por medio de contras, sino que busca mediante el toque llegar al campo contrario.

El Deportivo, debido a las sanciones, para este encuentro tendrá que añadir en el once a un nuevo defensa, como reemplazo de Pablo Mari, que venía afianzado en la posición. En portería continuará Dani Giménez, en defensa le acompañarán Duarte y la vuelta al once de Caballo. En el medio Bergantiños con Vicente Gómez y Didier Moreno, de mediapunta Carles Gil y arriba, Quique y Carlos Fernández. por parte del equipo catalán, se espera un once muy similar al de la anterior jornada.

Tanto Vicente Gómez, como Dani Giménez, Quique y también el líder al frente del conjunto gaélico, Natxo González, jornada tras jornada, mandan mensaje claro a la afición: quieren regalarle victorias a su equipo en casa y hacer de Riazor un fortín. Como Carmelo dijo durante todo el verano: "Poco a poco a la afición le iremos demostrando que no solo son palabras, sino hechos lo que verán”. Y poco a poco la afición se está animando y está creyendo, otra vez, en este equipo.

Hay que destacar para esta jornada la vuelta de uno de los canteranos a los que mas cariño se le tiene en Coruña, como es Juan Domínguez, que volverá a jugar en Riazor, pero esta vez como visitante. Por esto fue preguntado durante estos días y comentaba: "Será algo muy bonito volver a la que fue mi casa durante tantos años, pero raro, porque esta vez será vistiendo la camiseta de otro equipo”. No es de extrañar que le suceda esto.

Posibles onces:

Deportivo: Dani Giménez; D. Simón, Duarte, Bóveda, Caballo; Bergantiños, Didier Moreno, Vicente Gómez; Carles Gil, Quique, Carlos Fernández.

Reus: Badía; Bastos, Catena, Olmo, Pereira, Guerrero; Domínguez, Gustavo Ortiz, Planas, Linares.