Álex Moreno: "Siempre ha habido interés por parte del Girona"

Álex Moreno, lateral catalán del Rayo Vallecano, ha atendido en las horas previas al encuentro frente al Girona al medio 'Diari de Girona'. El jugador comenzó la entrevista recordando el último partido frente al conjunto gerundense, el pasado uno de abril de 2017, de donde los madrileños salieron con los tres puntos de Montilivi. Así recuerda Moreno el partido: "Aquel día hicimos un partido muy bueno. Teníamos la posesión y buscamos el gol desde el inicio." Pero antes de este nuevo enfrentamiento, ha querido valorar el último duelo en competición doméstica, de donde, tras una gran primera parte de los franjirrojos, no fueron capaces de sacar más de un punto: "Nos conseguimos poner por delante con el gol de Pozo, y además el VAR nos anuló un gol. Después no entramos bien en la segunda parte. A Girona iremos a buscar la victoria", afirmó, convencido de la valía de su equipo.

Moreno confía en ganar en Girona

Ambos conjuntos llegan con unos resultados nada favorables, a pesar de que los albirrojos se encuentran por delante en la clasificación. Pero la situación de los de Vallecas, puede hacerles hablar de final. Así define el defensor sendas rachas: "Los dos equipos estamos en una dinámica no muy buena, pero no se puede hablar de final. Todas son finales, según como se mire, todos son partidos decisivos y complicados. Nosotros necesitamos ganar para sumar de tres en tres y subir puestos en la clasificación. Moralmente nos vendría muy bien ganar". También dio las claves para ir a ganar el partido: "Tenemos que acabar de aprovechar las ocasiones y estar más concentrados en las jugadas de estrategia, y en las segundas jugadas. Tenemos que estar más atentos", aseguró.

Incluso, el catalán se atrevió a valorar el sistema utilizado por el Girona, un trabajo comenzado por Machín, y secundado por Eusebio actualmente: "El sistema suele ser el mismo, y además el Girona mantiene el bloque." Un bloque del que podría haber formado parte, ya que el equipo gerundense cada ventanas de traspasos se interesa por el lateral, una situación que podría volver a repetirse tras la grave lesión de su ex compañero Johan Mojica: "Siempre ha habido interés. Nunca se sabe. Pero yo ahora estoy contento en Madrid, somos una familia, todos vamos a una", reconoció Moreno.

Álex Moreno tratando de detener a Portu | Fotografía: La Liga

En su vuelta a jugar en Cataluña, en la misma entrevista también fue preguntado por otro ex equipo, el Llagostera, así respondía el canterano del Barça: "Fue una experiencia muy buena, dejé buenos amigos. Venía del Barça y fue un cambio brusco que me sirvió para coger experiencia. Aquello me sirvió de plataforma para acabar dando el salto a Segunda, con el Mallorca, y luego ganarme poder estar en Primera con el Rayo", afirmó, agradecido con el club, para finalizar.