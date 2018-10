Sevilla FC - Akishar. Puntuaciones del Sevilla FC, jornada 3 de la fase de grupos de UEL

El Ramón Sánchez Pizjuán se vistió de gala para de nuevo otra noche de competición europea, donde les gusta estar, y ver cómo su equipo se lucía y le pasaba por encima al rival más débil del grupo, qye visitó la gran ciudad y salió goleado.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Entrenador: Pablo Machín

8| Gestionó la plantilla, saliendo con 5 cambios en el once titular, dando refresco a los que lo necesitaban y enchufando a los que les quedaban por entrar. Además cuando el partido ya estaba sentenciado retiró a Sarabia, Navas y Carriço y les dio más oportunidades a otros compañeros.

Thomas Vaclik

6| Afortunadamente para un portero su presencia fue prácticamente nula durante el partido, únicamente se tuvo que emplear a fondo en un remate a bocajarro con el partido sentenciado que solventó con seguridad y elegancia y la grada le compensaron con una merecida ovación.

Gabriel Mercado

7| En su regreso al once titular, no solo estuvo contundente en defensa sino que recibió el premio de anotar el último tanto de la noche tras el error del portero rival en un saque de esquina.

Daniel Carriço

6| El veterano del conjunto sevillista sigue demostrando que no está acabado y le queda mucho fútbol. Se marchó en la segunda parte fue sustituido para darle descanso y permitir la vuelta a los terrenos de juego Amadou. El sevillismo le premio con gran aplauso que reconoce que se equivocaban con el portugués.

Sergi Gómez

5| Sobrio como el resto de sus compañeros, no tuvo que aplicarse en exceso ante el bajo nivel del equipo rival.

Jesús Navas

6| En su línea sigue aportándole a los delanteros gratas ocasiones para anotar gol y está en un nivel estupendo, salió entre una gran ovación de su afición.

Aleix Vidal

5| De vuelta a la titularidad luchó, aportó y provocó el penalti que hacía el 2-0, tuvo buenos detalles y algunas buenas jugadas.

Roque Mesa

8| Cogió la batuta del equipo y lo bordó. Alzó al equipo en el minuto 8 tras el cañonazo que hacía el 1-0.

Mudo Vázquez

9| No le hizo falta anotar ningún gol para poder ser considerado incluso uno de los mejores del encuentro de ayer, verle moverse por el campo en su mejor momento es un espectáculo digno. Asistió y participó en casi todos los goles.

Pablo Sarabia

7| Se echó a las espaldas el liderazgo del equipo y fue él el encargado de anotar la pena máxima del 2-0

Luis Muriel

8| Participativo jugó como se siente cómodo, como delantero móvil, que actúa más fuera del área que dentro de esta, tuvo el premio de anotar un tanto.

Quincy Promes

9| Con ganas de sumarse al equipo y con el trabajo de ajustarse a una posición distinto y actuando de delantero referencia se quitó la presión tras anotar un doblete que le da más confianza para sumarse al proyecto.

Nolito

4| Está a años luz de ser lo que era, y no es por ganas, porque el sanluqueño se esfuerza como el que más pero sus acciones no le acompañan y falla más de lo que debería. Fue el único señalado por la afición que le recrimina que no sea lo que se les vendió que iba a ser.

Arana

6| Al brasileño ya se le ve disfrutando en el campo y asistió a Promes en el 5-0.

Amadou

6| La mejor noticia que refleja cómo se está vaciando la enfermería sevillista y ya está casi toda la plantilla involucrada en el ambicioso proyecto de Machín.