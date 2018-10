Análisis del rival, Granada CF, derbi andaluz con vista a los puestos altos de la clasificación

Granada y Almería se enfrentan en la jornada 11 de la Liga 1/2/3, el sábado a las 18:00 horas ambos equipos buscarán la victoria que les deje en las posiciones altas de la clasificación. El Granada ya se encuentra en esas posiciones de privilegio, en la 3ª posición, mientras que los almerienses se sitúan novenos, por lo que una victoria granadina los aúpa al liderato, si así lo permiten otros resultados, y una victoria almeriense los apuraría a los playoffs, si se dan los resultados correspondientes.

Antecedentes

Ambos equipos se han visto la cara hasta en 23 ocasiones, con cuatro victorias para el Granada, siete para el Almería y 11 empates. Como se puede observar, es un duelo con mucha igualdad y con mucha tensión. Un derbi andaluz que, aunque se decanta hacia el lado almeriense, siempre presenta mucha similitud entre los dos equipos.

El Granada, de sus últimos cinco partidos, ha ganado tres, empatado uno y perdido otro. La derrota es la más reciente, que fue la jornada pasada frente al Alcorcón, que superó con esa victoria al conjunto granadino en la tabla clasificatoria.

El Almería por su parte, presenta los mismos números que el Granada, con la única diferencia de que en su último partido obtuvo un empate frente al Albacete, equipo que también está luchando por entrar en los playoffs. El conjunto almeriense llega a este encuentro con muchas bajas, y todas por lesión, Nano, Samu de los Reyes, Saveljich, Fran Fernández y Gaspar. En el caso de Saveljich, es posible que pueda entrar en la convocatoria, pero no es del todo seguro.

El Granada llega al partido con la baja de Víctor Díaz por sanción y con todos sus jugadores en muy buena forma.

Jugadores a seguir

El Granada presenta una plantilla destinada a subir y sus jugadores así lo demuestran. Puertas, ex jugador del Almería lleva seis tantos en su cuenta particular, Pozo, Vadillo y Montoro, este último ex también del Almería, le acompañan con dos tantos. Por lo que podemos decir que sus jugadores presentan potencial ofensivo.

Posible XI:

Rui Silva; A. Castellano, Germán Sánchez, José Antonio Martínez, Álex Martínez; Fede San Emeterio, Montoro; Álvaro Vadillo, Antonio Puertas, Alejandro Pozo; Adrián Ramos.