El Tenerife baja de la nube al Alcorcón

<p>El <strong>Alcorcón </strong>cosechó su segunda derrota de la temporada en liga y rompió así una racha de ocho jornadas sin perder. En un partido donde los madrileños no supieron gestionar una ventaja de dos goles, el <strong>Tenerife </strong>consiguió darle la vuelta al marcador a base de garra y empuje.</p> <p><big><strong>Inicio fulgurante</strong></big></p> <p><span style="font-size: 19.38px;">20 segundos. Ese fue el tiempo que necesitó el equipo alfarero para adelantarse en el marcador. En la primera jugada de ataque del partido, <strong>Víctor Casadesús </strong>filtraba un pase buscando a <strong>Juan Muñoz </strong>y el remate del delantero andaluz lo despejaba <strong>Dani Hernández. </strong>El portero parecía tener controlada la situación pero tras un malentendido con su defensa, <strong>Sangalli se hacia con el rechace y mandaba el balón al fondo de la red.</strong></span></p> <p>Sin tiempo para asimilar este primer golpe, los isleños veían como tan solo cuatro minutos después era <strong>Juan Muñoz </strong>quien, esta vez sí, <strong>conseguía marcar tras otro buen pase de Casadesús.</strong> y poner tierra de por medio en el marcador. </p> <p>Así, cuando el <strong>Tenerife </strong>quiso entrar en el partido, este ya se le había puesto totalmente cuesta arriba. Sin embargo, el equipo chicharrero no tiró la toalla y poco a poco empezó a hacerse con el dominio del juego pero lejos de poner en apuros a la defensa visitante.</p> <p>Todo marchaba de forma inmejorable para el <strong>Alcorcón, </strong>pero las cosas se empezaron a torcer en el minuto 38. Tras recibir un duro golpe en la cabeza tras un salto con ex-alfarero <strong>Camille</strong> y perder el conocimiento durante unos segundos, <strong>Víctor Casadesús tuvo que ser retirado en camilla del terreno de juego. </strong>Su lugar lo ocupó <b>Álvaro Peña.</b></p> <p>Hasta los minutos finales del primer tiempo no llegaron los primeros acercamientos a la portería de <strong>Dani Jiménez, que volvió a ser determinante al despejar un potente disparo de Acosta. </strong>Ya en el tiempo añadido, <strong>Alberto Jiménez se encontró con el larguero </strong>tras un remate de cabeza a la salida de un córner.</p> <p><big><strong>Reacción tinerfeña</strong></big></p> <p><span style="font-size: 19.38px;">Aunque el equipo alfarero había conseguido mantener su ventaja hasta el descanso, los tinerfeños se habían hecho con el control del partido y aún no habían dicho su última palabra en el partido. Aún así, <strong>los madrileños tuvieron la sentencia en las botas de Juan Muñoz, </strong>pero su disparo desde dentro del área con todo a su favor se marchó muy desviado.</span></p> <p><span style="font-size: 19.38px;"><strong>José Luis Oltra </strong>jugó sus cartas e introdujo en el partido a <strong>Malbasic </strong>y la entrada del serbio revolucionaría el encuentro, que tan solo necesitó cinco minutos para conseguir el primer tanto de la noche para su equipo.</span></p> <p><span style="font-size: 19.38px;">El dominio territorial y de la posesión del <strong>Tenerife </strong>era total. Aún así, <strong>Cristóbal Parralo </strong>no quiso hacer ninguna modificación en el equipo. Los blanquiazules siguieron rondando el área visitante y el <strong>Alcorcón </strong>no era capaz de encadenar más de tres pases seguidos. En una de las pocas jugadas donde consiguieron llegar al área local en la segunda mitad, <strong>Juan Muñoz </strong>remató desviado un centro de <strong>Bellvís. </strong></span></p> <p><span style="font-size: 19.38px;">El <strong>Alcorcón </strong>se echó definitivamente atrás en la recta final del encuentro, ya que una victoria le colocaba en el liderato de la clasificación. Pero en dos jugadas casi consecutivas, el <strong>Tenerife </strong>le dio la vuelta al marcador. Primer <strong>Luis Milla con un lanzamiento de falta magistral </strong>y dos minutos después <strong>Naranjo </strong>aprovechando un rechace en boca de gol colocaban por delante al equipo isleño. Sin tiempo para reaccionar, los alfareros buscaron sin éxito el tanto del empate hasta el final de este sorprendente partido.</span></p> <p><span style="font-size: 19.38px;">Con este resultado, el <strong>Tenerife </strong>asciende hasta la decimocuarta posición, mientras que el <strong>Alcorcón </strong>se queda en la cuarta posición, a dos puntos del nuevo líder, el <strong>Granada, </strong>aunque los nazaríes deberán esperar al resultado del <strong>Málaga </strong>para mantener su posición.</span></p>