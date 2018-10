Previa Elche CF - Real Zaragoza: ganar de nuevo ¿por qué no?

La jornada pasada se vio a un Elche diferente, ese que tanto se quería ver, ese Elche que no le quemaba el balón en los pies, ese Elche que puede tocar bien y aguantar. Los ilicitanos tienen una oportunidad de oro para poder seguir sumando y escalar puestos en la clasificación ante un Zaragoza que llega plagado de dudas.

¿Cómo llegan los equipos?

Conseguir otra victoria y despegarse de la parte baja de la clasificación. Estos son los objetivos en mente del conjunto ilicitano. Después de ganar y dar una buena imagen ante el líder de la categoría, las sensaciones y opiniones han dado un giro total. Hace algunas semanas se hablaba de un equipo que estaba en una situación complicada, que no se encontraban soluciones, etc, y hoy en día se hablade conseguir otra victoria de nuevo, la cual, daría alas, respiro y mucha más tranquilidad al equipo franjiverde. Eso es el fútbol. Ilusionar y dar un golpe sobre la mesa es lo que tiene que hacer el Elche. Seguir con esos momentos de buen fútbol, ayudas continuas y esfuerzo en cada uno de sus jugadores que se pudo ver la semana pasada frente al Málaga. En la clasificación, los de Pacheta se encuentran en el puesto 17º, justo arriba, en el puesto 16º, se encuentra el Real Zaragoza, los dos equipos con 11 puntos. Partido trascendental y muy importante para los intereses del club. Durante la semana, tanto Pacheta como los jugadores, han destacado que no se pueden confiar y el hecho de que el equipo contrario haya cambiado de entrenador, puede variar los planes. Pacheta lo destacó en rueda de prensa: "De tener controlado a un equipo que tiene una serie de mecanismos a poder encontrarnos una sorpresa. Pero creo que estamos preparando el partido para todas las alternativas. Ajustaremos todas las variantes”.

Fuente: Elche CF

En el otro lado se encuentra a un Real Zaragoza con nuevo entrenador: Lucas Alcaraz. Quiere ver a un equipo ordenado tanto en defensa como en ataque: "¿El Zaragoza que yo quiero? Queremos que el equipo sea ordenado en defensa y en ataque. Siempre que tenga esta característica el talento surge de una forma más natural. Que sea un equipo intenso y que cuide el balón. Lo más armónico posible. Intentaremos complementar lo que puede estar deficitario". Sabe que el Elche llega con la moral alta tras vencer al líder, pero lo más importante es centrarse en el juego de su equipo: "El Elche es un equipo bastante formado. Lleva dos años con el mismo técnico. Pero mi preocupación es el Real Zaragoza. Más que nunca, nuestra preocupación somos nosotros mismos”. El Zaragoza llega sin haber ganado los últimos seis partidos. Empates frente a Osasuna y Tenerife entre otros y derrotas frente al Numancia y Cádiz. Intentar sumar al igual que el Elche y dar buena imagen es lo que quiere Lucas Alcaraz para empezar con buen pie su nueva etapa. Dos equipos históricos y necesidad de puntos y victorias. Todo servido.

Duelos anteriores

Solo con oír los nombres de Elche CF y Real Zaragoza, se vienen a la mente una palabra: historia. Dos equipos históricos, equipos de primera, estadios de primera, como pueden ser el Estadio Martínez Valero y La Romareda, etc. Echando la vista atrás, el último enfrentamiento entre estos dos equipos en el Martínez Valero fue en la temporada 16/17, en la que los ilicitanos no guardan un buen recuerdo: 0-3 fue el resultado final, con dos goles del exfranjiverde Ángel Rodríguez, eso fue el partido de la segunda vuelta el 26 de marzo de 2017; en la primera, la inversa, el equipo ilicitano logró la victoria en La Romareda, 1-3 fue el resultado final con dos goles de Pelayo y uno de Nino. Las últimas goleadas por parte de uno y otro equipo tuvieron lugar en la temporada 02/03. En el partido de ida, jugado en el Martínez Valero, el conjunto ilicitano ganó por 4-0, mientras que en el partido de vueltas jugado en la jornada 36 el Zaragoza ganó por un contundente 5-2 con un hat-trick de Yordi. Para ver el último enfrentamiento en primera división hay que remontarse hasta el año 1989, cuando el Zaragoza consiguió la victoria por tres goles a uno con goles de Pardeza, Juanito y Belsué para el conjunto maño. Goles, partidos abiertos y disputados es el común denominador en estos partidos.

Posibles alineaciones

Todo apunta a que Lucas Alcaraz apostará por el 4-4-2 en rombo debido a las bajas que tiene en ataque como las de Marc Gual, Álvaro Vázquez y Gaizka Toquero. Tras el buen rendimiento que dio el equipo la semana pasada, posiblemente Pacheta repita el once. La baja de Manu Sánchez por sanción supondrá la entrada en la alineación titular de Xavi Torres.