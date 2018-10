Michel: “La reacción ha sido buena, pero no necesaria”

Hoy en la Comunidad de Cataluña se ha jugado el partido Girona-Rayo Vallecano, encuentro correspondiente a la jornada 10.

Después del partido Michel atendió a los medios de comunicación y realizó la rueda de prensa referente al partido visto en Montivili. Hemos podido saber el que ha dicho en ella gracias a la Unión Rayo.

Empezó la rueda de prensa diciendo que, “Me preocupa la primera parte. No ha sido buena. No sé si ha sido por los tres partidos en seis días. No hemos tenido esa presencia. Hemos llegado tarde a todas las zonas de presión”. Añadiendo diciendo que la reacción ha sido buena, pero a la vez no necesaria.

Siguió hablando del equipo, diciendo que “el vestuario está mal, es una situación dura. Esto se levanta a base de trabajo. Necesitamos máxima intensidad en cada partido.”

Ahora habló un poco del partido, todos se han dado cuenta en el descanso que no estaban bien, y en la segunda parte se han dado cuenta de que tenían que cambiar.

Dijo que, “No encontrar el primer pase nos ha obligado a jugar de otra manera. Son jugadores muy poderosos en el juego aéreo. Había que intentar minimizar eso.”

Siguió diciendo que la confianza es todo en el fútbol. Respecto al último partido jugado ante el Athletic de Bilbao que fue el aplazado, el míster franjirrojo ha dicho que el empate les hizo daño, y hay que levantarse lo más rápido posible.

“No vamos a sacar un resultado de la anda. Hay que trabajar. Lo anímico es muy importante.”

Y, para terminar, habló sobre su futuro en el equipo, ha dicho que él no sabe lo que pasara, pero si siempre le han demostrado confianza en su trabajo. Añadió que, “Siempre hemos tenido esa comunicación y ahora la seguimos teniendo. Estoy tranquilo en ese sentido.”

El partido se ha quedado con un total al marcador de 2-1 con los dos goles de los locales por parte de Portu, y para los rayista Gálvez. Con esto, el Rayo Vallecano sigue en la penúltima posición en la clasificación con seis puntos, pero ahí está esa ilusión de siempre.