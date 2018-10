Lopetegui: "No sería una sorpresa ganar el Clásico"

Julen Lopetegui entraba en rueda de prensa con rostro serio. Seguramente sabía que no iba a ser una conferencia cómoda y que ante el Barcelona se juegan mucho más que tres puntos. El resultado del Clásico puede decantar la balanza de su continuidad hacia un lado o hacia el otro y las horas previas no deben ser nada fáciles. Al igual que ser entrenador del Real Madrid, que está sometido a una gran presión y exigencia que el mismo Lopetegui reconoció el día de su presentación.

El técnico vasco no considera que haya una única clave para ganarle al Barça. Asume que tiene que ser una combinación entre realizar un buen juego y tener la mentalidad correcta: "Las claves en un partido de este nivel son muchas. No hay una clave solamente. La primera es el fútbol y sobre todo atacar bien y defender bien. Es lo más importante, aunque el aspecto de la actitud y la mentalidad también van a serlo".

Sobre su continuidad en el banquillo del Real Madrid no quiso entrar de lleno en el asunto. No presta atención a lo que se dice fuera del club y afirma que todas sus energías están centradas exclusivamente en el partido de mañana: "Espero seguir respirando después del Clásico. Cada uno tiene un cien por cien de energía y las mías están centradas única y exclusivamente en ayudar a mi equipo en hacer un gran partido mañana. Es la labor del entrenador y en este caso más que nunca".

"Estamos en octubre, podemos revertir la situación"

La lesión de Messi es importante pero no es un tema que tenga que ver directamente con sus decisiones. El vasco está centrado en lo que tiene que hacer su equipo, principalmente atacar y defender bien: "Nosotros vamos a enfocar el partido pensando en nosotros aunque sabemos claramente el rival que tenemos delante. Pensando en optimizar nuestras virtudes y en potenciarlas al máximo y cuando toque defender hacerlo bien. En estos partidos de máximos tenemos que estar así en todos los aspectos tanto ofensivo como defensivo. Al margen de que esté o no Messi".

Reiteró que no está pendiente de lo que dice la prensa y que únicamente se centra en su trabajo como entrenador del Real Madrid: "Solo me centro en el trabajo que tiene que hacer un entrenador. No estoy pendiente de lo que se dice en la prensa porque eso no nos va a ayudar a ganar los partidos. No gasto nada de mis energías en contestar si voy a seguir o no en el Real Madrid. Los periodistas veis el fútbol desde una orilla y los entrenadores desde otra. Tenéis unos intereses y nosotros otros y seguramente no coinciden".

"Sergio Ramos es el mejor capitán para el Madrid"

El entrenador del Barça dijo en rueda de prensa que cuando el Madrid está herido es más fuerte. Sin embargo, Lopetegui no comparte esta visión y afirma que su equipo está totalmente preparado: "Valverde da por hecho que el Madrid está herido. Hemos hecho cosas buenas aunque no hayan tenido reflejo en los resultados. Trataremos de mejorar la eficacia. El Real Madrid está preparado para afrontar un partido de la índole de un Clásico".

Marcelo se retiró lesionado en el partido ante el Viktoria Pilsen. No obstante, Lopetegui confirmó que fue solo un golpe sin gravedad y que está disponible para jugar el Clásico: "Marcelo tuvo un golpe que le obligó a salir del campo, pero está bien. Ha entrenado con normalidad y pensamos que está disponible para mañana. En el caso de Isco, este ha salido de un período de inactividad de un mes y ha jugado solo dos partidos, ninguno completo. Mañana veremos cuál es la alineación".

"No escuché la discusión de Marcelo con la prensa"

Reconoció que tiene decidido cuál va a ser el equipo titular y que la única baja que tiene el equipo es la de Carvajal. Tanto Odriozola como Lucas Vázquez tienen opciones para ocupar el puesto vacante: "Tengo claro quién va a jugar. Unas veces nos decantamos por unos jugadores y otras veces por otros. La única baja es la de Carvajal, que es un jugador muy importante para nosotros"

Lopetegui respondió a una de las preguntas de VAVEL asumiendo que es cierto que el equipo ha encajado ocho de los nueve goles que ha recibido en Liga en la primera mitad: "El Clásico se jugará en los noventa minutos. Es cierto que encajamos ocho de cada nueve goles en Liga en la primera mitad y tendremos que tratar de mejorar, por eso hablaba de los pequeños detalles que van a ser definitivos. Intentaremos ser ambiciosos".