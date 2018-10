Previa Gimnàstic de Tarragona - Real Oviedo: volver a sumar fuera de casa

El Real Oviedo ya está viajando hacia Cataluña para enfrentarse al Nàstic de Tarragona, equipo que acaba de fichar a un nuevo entrenador y se ve casi más necesitado de sumar tres puntos que los asturianos.

Encadenar dos victorias seguidas

Los de Anquela, que suman ya cuatro victorias en lo que va de temporada, todavía no saben lo que es tener una racha de partidos ganados, ya que siempre que han salido vencedores en un encuentro, el siguiente lo han empatado o perdido. La mejor opción de encadenar dos victorias la tuvieron hace dos semanas, en la visita de los azules al Wanda Metropolitano, cuando perdieron contra el Rayo Majadahonda en el último minuto del encuentro, haciendo que la victoria de la semana anterior ante el Albacete no sirviese de mucho.

Esta jornada, los carbayones tienen otra nueva oportunidad de ganar dos encuentros de manera consecutiva después de vencer al Osasuna en el Tartiere con remontada y gol en el último minuto incluido, por lo que la moral de los hombres del Real Oviedo está alta y podrían aprovechar ese buen momento para sumar otros tres puntos, e incluso asaltar los puestos de playoffs, dependiendo de los demás resultados.

El único problema en el Real Oviedo son las bajas, ya que Anquela ha tenido que convocar a cuatro chavales del filial, tras conocerse durante la rueda de prensa del entrenador, la lesión de última hora de Aarón Ñíguez, dando entrada a Borja Sánchez en la convocatoria por segunda vez en lo que va de campaña. Al extremo se le unen Javi Hernández, Jorge Mier y Steven Prieto ante las conocidas bajas de Toché, Carlos Martínez, Alanís y Carlos Hernández.

El Real Oviedo puede sumar otra victoria | Imagen: Real Oviedo

Ibra debe entrar en el once

La última victoria ante el Osasuna dejó claro que Ibrahima Baldé tiene que disfrutar de más minutos en el once del Real Oviedo de lo que lo está haciendo, incluso con la posibilidad de salir de titular. Su entrada al campo en la segunda mitad dio una nueva identidad a los azules y fue ese cambio de dinámica lo que inició la remontada, con un gol en propia puerta de Unai García tras intentar despejar un centro que puso Tejera buscando al delantero senegalés. Su garra y acierto en la mayor parte de las decisiones que tomó encandiló al Tartiere, que ovacionó al ariete, pidiendo su titularidad.

La entrada de Ibra en el once del Real Oviedo debería venir acompañada de un cambio de sistema de juego, dejando atrás tanto el 4-5-1 como el 5-2-3, para pasar a jugar con dos delanteros que se ayuden en un posible 4-4-2. Joselu no puede luchar físicamente con la mayor parte de los zagueros de La Liga 1|2|3 debido a su inferior estatura, por lo que no se le puede pedir que sea él quien baje los balones e inicie la creación de juego; sin embargo, al tener a Ibra a su lado, el senegalés puede ser el que aporte ese poderío físico y dé más espacios al andaluz para que pueda sorprender en el área, al tener a la defensa dudando si cubrir a uno o al otro.

Ibra fue la mejor sorpresa del último encuentro | Imagen: Real Oviedo

Tarragona, buena plaza para los azules

El Nàstic y el Oviedo ascendieron a La Liga 1|2|3 la misma temporada e incluso se enfrentaron en una ronda que decidiría al campeón de Segunda B, que terminó siendo el conjunto de la Capital del Principado de Asturias. La pasada temporada, el Real Oviedo remontó un complicado encuentro que comenzó con gol de penalti de Manu Barreiro, pero que empató Carlos Hernández de cabeza en el 72. Finalmente, en el minuto 90, Aarón Ñíguez transformó un penalti forzado por Mossa, quien precisamente había sido fichado ese verano del equipo catalán.

Sin embargo, esta campaña el partido ante el Nàstic viene con "trampa", ya que los de Tarragona acaban de cambiar de entrenador, fichando a uno de los más respetados de toda la categoría, Enrique Martín, que en su estreno hará todo lo posible por no perder los primeros tres puntos de su etapa como preparador del Nàstic. Sobre esta situación, Bolaño advirtió de que esta situación no debe pillar por sorpresa a los azules: "Conocemos a Enrique y sabemos que vamos a encontrarnos un fútbol directo".

Si hay un dato que puede alentar al Real Oviedo, es que el conjunto catalán es el menos goleador de toda la categoría junto con el Cádiz, con tan solo seis tantos a favor en lo que va de temporada (la mitad que los goles que llevan los oviedistas), de los cuales dos los ha conseguido Manu del Moral, y los restantes cuatro se los reparten Luis Suárez, Tete, Fali y Raúl Albentosa. Además, en el último encuentro, el Nàstic cayó contra el Lugo en Galicia, y encadenan cinco jornadas consecutivas sin conocer la victoria (de hecho, solo han ganado un partido en lo que va de temporada, al Osasuna) y suman seis derrotas y tres empates, lo que coloca al equipo tarraconense último en la clasificación de La Liga 1|2|3.

Posibles onces