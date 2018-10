Theo y Januzaj entran, Oyarzabal se cae de la convocatoria

La Real Sociedad buscará hoy a las 21:00 horas seguir con las buenas sensaciones que está obteniendo en sus encuentros fuera de casa, esta vez en el Wanda Metropolitano. Asier Garitano ha ofrecido esta mañana la lista de 18 jugadores con los que afrontará la cita frente al equipo madrileño

Las novedades en la lista son Theo Hernández, que cumple sus cuatro partidos de sanción tras su expulsión en Huesca por agredir a un jugador y Adnan Januzaj. El belga que llevaba sin jugar desde el 26 de junio en un Inglaterra-Bélgica, donde marcó un gol, empezó la temporada con unas molestias en el menisco de su rodilla izquierda que arrastraba de la competición veraniega. Llevaba ya unas semanas entrenando con los compañeros y todo apuntaba que iba a estar en la lista de convocados, aunque no parece que Asier apueste por él en el once inicial.

Ambos ocupan la lista en lugar de Bautista y Mikel Oyarzabal. El primero de ellos parece ser que se cae de la lista por mera decisión técnica, mientras que el eibarrés no esta dentro de esta lista por estar enfermo, no participó en la sesión a puerta cerrada del viernes y no ha podido recuperarse para estar al 100% frente al Atlético de Madrid.

LA ENFERMERÍA SIGUE SU CURSO

Uno de los temas pendientes de Garitano, y algo que no puede controlar, son las lesiones de sus jugadores. El de Bergara sigue sin poder contar en esta convocatoria con las bajas de los lesionados, Merino, Zaldua y Merquelanz. Aun así, ya son menos los que están en esta situación. Guridi es uno de ellos al estar estrenando con el Sanse ya recuperado de su grave lesión de rodilla.

Los dieciocho jugadores que componen la lista de Garitano son los siguientes: Gero Rulli, Moyá; Diego Llorente, H. Moreno, Aritz, Gorosabel, Rodrigues, Raúl Navas, Theo; Illarra, Zubeldia, R. Pardo, Zurutuza, Sangalli; Juanmi, Januzaj, Willian José y Sandro.