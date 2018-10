Atlético de Madrid 2 vs 0 Real Sociedad: puntuaciones de los realistas, jornada 10 Liga Santander

La Real Sociedad se vuelve de vacío del Wanda Metropolitano tras realizar un muy mal partido una vez más, y dejar muchas dudas en todos los sentidos. El Atlético, sin mucha alegría futbolística, superó a la Real sin problemas y estando muy cómodos.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Garitano

3| Cayendo en su propia trampa. No se sostiene su estilo y cada vez se ve más claro. Mucho va a tener que mejorar para acabar la temporada en el cargo. Buscó el balón con cinco centrocampistas, y salvo los primeros 10 minutos, no lo tuvo. Nada de peligro creó el equipo, sin ideas, sin alma. Y además su equipo no defiende bien, no es sólido, y eso te deja cerca del abismo.

Foto: La Liga

Moyá

5| Dubitativo, pero correcto. No fue su mejor actuación, pero no estuvo mal. Falló en algunas decisiones, pero poco tuvo que hacer en los goles. Correcto por arriba.

Gorosabel

6| Buen trabajo. Grandísima actitud del chaval. Buenas intervenciones y aceptable trabajo defensivo. Cumpliendo.

Aritz

6| Bien. Liderando la zaga y el equipo. Madera de capitán. Si mantiene su nivel más que de costumbre, se va a convertir en fijo por mucho que vuelva Llorente.

Foto: La Liga

Navas

4| Blando. Muy por debajo de su nivel. Falló estrepitosamente en el primer gol en un momento clave, y no se recuperó. Aún así, hizo alguna entrada buena.

Kevin

4| Mal. Superado en todo momento en su banda, falló muchos pases. Solo realizó bien varias conducciones en ataque, que acabaron en nada o peor, en pérdida.

Foto: La Liga

Zubeldia

6| Correcto. Hizo su trabajo, con menos brillo que en otras ocasiones, y poco más. Salvable.

Foto: La Liga

Illarramendi

6| Salvado. Al igual que su compañero de medular, es de los pocos salvables. Bien posicionado, pero sin mucha incidencia en la salida de balón.

Pardo

7| El mejor. El riojano fue la luz de la Real. El que pedía el balón, el que tocaba todas, el que intentaba lanzar al equipo, el que tiraba de lejos, el que buscaba pases rompiendo líneas, el que robaba y el que peleaba. Le salió poco, pero estuvo por encima del resto.

Sangalli

5| Peor que otras veces. Aún así, peleó como nadie, e intentó todo lo que pudo. Es un realista, que merece su oportunidad más que muchos, pese a hoy.

Foto: La Liga

Zurutuza

4| Flojito. No estuvo a la altura y se le vio desbordado y cansado la mayor parte del encuentro. Este tipo de juego no le beneficia.

Willian José

4| Solo y desconectado. No pudo ayudar a su equipo. No le llegaron balones y los que tocaba, los perdía rápido. Se ve que no está al 100% aún.

Foto: La Liga

Juanmi

4| Poco. Salió para buscar el empate y no entró casi en juego. Su control de balón es digno de estudio.

Sandro

5| Sin incidencia en el juego, pero estuvo bastante fallón pese a sus ganas.

Januzaj

S.C| Vuelve por fin. La mejor noticia del partido.