Un centenar de partidos ligueros en San Mamés

No corren buenos tiempos por Bilbao y esto se ve reflejado en uno de sus baluartes: San Mamés. El estadio del Athletic, inaugurado el 16 de septiembre de 2013, es testigo de excepción de la debacle de un equipo que no hace sino empeorar sus resultados temporada tras temporada. Tras la marcha de Valverde, el conjunto rojiblanco no ha levantado el vuelo, cuajando una pésima campaña bajo la dirección de José Ángel Ziganda, y continuando con sus pobres resultados con Eduardo Berizzo en el banquillo. Aun así, el argentino será ese entrenador que dirigió al Athletic en el partido 100 del nuevo San Mamés.

El resultado, como viene siendo habitual en el presente curso, fue un empate, el 29º que se puede presenciar en el estadio bilbaíno. El balance es completado por 51 victorias y 20 derrotas, datos, todos ellos, bastante buenos para un equipo que siempre se ha mostrado fuerte en su feudo. Ante el Celta de Vigo se presenció el primer triunfo, aunque el gol inaugural corrió a cargo de Charles, el brasileño que ahora milita en las filas del Eibar. Por parte rojiblanca, fue San José el que levantó por primera vez a su afición, antes de que Iraola y Beñat hicieran lo propio en la segunda mitad. Ahí comenzó una racha muy buena de partidos sin perder que terminó dejando doce victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas en el curso 13/14.

La temporada 16/17 dejó 43 puntos de los 57 posibles en San Mamés

Un año más tarde se sufrió el primer revés. Y es que, el Athletic apenas ganó ocho de los diecinueve partidos que jugó en su estadio. 24 puntos que terminaron siendo treinta merced a los seis empates logrados a los largo de la temporada en La Catedral. Ya en la 15/16 se mejoraron las prestaciones. Se empató menos, apenas en cuatro ocasiones, y se ganó más, once a lo largo del curso. Así, los dirigidos por Valverde consiguieron sumar 37 de los 57 puntos que se repartieron en su feudo. La línea ascendente continuó un año más. El de la despedida de Txingurri terminó siendo el curso en el que más unidades se han sumado en condición de local, pues el Athletic acumuló trece victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas –frente a FC Barcelona y Real Madrid- para conseguir 43 puntos de 57 posibles.

Y ahí se quedó la alegría, pues con la marcha del de Viandar de la Vera llegó una época de ostracismo que tuvo su primera entrega con Ziganda. El navarro no consiguió hacer de su estadio un fortín, concediendo cinco derrotas y ocho empates. En total, el conjunto rojiblanco sumó 26 puntos como local, apenas nueve más de los obtenidos lejos de su afición. Con Berizzo parece que las cosas no mejoran. Hasta el momento, el Athletic ha obtenido una sola victoria, ante el Leganés en la primera jornada, tres empates y dos derrotas, balance que deja apenas seis puntos de dieciocho posibles. Haciendo una proyección de cara al final de temporada, de seguir por esta senda, el equipo rojiblanco sumaría apenas 19 puntos de los 57 posibles, por lo que ya puede cambiar su ritmo si quiere volver a contentar a una afición que siempre estará detrás del equipo.