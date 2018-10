Jairo: "Por fin nos salen las cosas"

Jairo se estrenó como goleador en el conjunto gaditano y daba los tres puntos al Cádiz con su gol en la recta final. El extremo procedente del Extremadura parece ir ganándose un hueco el en once titular con sus intervenciones y comentaba cómo hacía el gol que daba a su equipo la victoria: "Manu hace bueno el balón, se la da a Álex y me la abre a banda, me quedo uno para uno con el defensa y consigo ganarle, golpeo y menos mal que va dentro."

El jugador canario hablaba sobre la importancia de los tres puntos: "Me siento cómodo, nos veíamos bien y no escatimamos en esfuerzos. El otro día no la metí, pero esta vez entró." También comentaba la labor defensiva de los suyos: "Nos han marcado de penalti, pero apenas nos han creado ocasiones y nosotros hemos generado más peligro. Fallamos alguna, pero metimos otras y conseguimos ganar, que es lo que queríamos." Se mostraba contento tras la victoria: "Por fin salen la cosas, espero que sigan así."

El otro goleador del encuentro y una de las estrellas del mismo, fue el canterano Manu Vallejo, que cuajó nuevamente un partido para enmarcar y que rubricó con un golazo de bandera: "Ha costado, pero qué mejor partido para estrenarme en liga y ayudar al equipo a sumar los tres puntos en un campo complicado."

El canterano cadista hablaba de la racha que atravesaba el equipo: "Teníamos ganas de darle la vuelta a la dinámica negativa, no estábamos teniendo suerte y se puso el partido de cara para ellos. Con trabajo pudimos darle la vuelta y llevarnos los tres puntos."

Su gol fue, sin duda, una obra de arte y seguro estará entre los mejores del año al final de temporada: "Estoy muy contento porque después de la noticia de Baguetina, seguro que él nos ha ayudado desde donde esté, el gol se lo dedico a él." Para finalizar, hablaba sobre tu puntería cara a puerta: "No estoy teniendo suerte y solo me entra uno, si algún día me entran más me voy con un par de balones a casa. Tengo más libertad de movimientos en punta para caer en banda, estoy muy a gusto y mis compañeros me lo ponen muy fácil."