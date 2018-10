Un gris Barça Lassa sufre para llevarse el derbi

Un gris Barça Lassa sumó este domingo la sexta victoria consecutiva en la Liga Endesa, en un sufrido derbi catalán ante el Divina Seguros Joventut. El conjunto de Svetislav Pesic, que mostró una mejorable imagen ante los verdiblancos, lograron imponerse en la prórroga por 94 a 92. La vuelta de Adam Hanga y la soberbia actuación del base Kevin Pangos (32 puntos) fueron las mejores noticias para los de Pesic en un sufrido choque.

En los instantes previos al encuentro, los alrededores del Camp Nou respiraban clásico futbolero, pero también el aroma del siempre atractivo derbi de las canastas estaba presente en los aledaños del estadio. Un derbi es un derbi, y tanto la afición como los jugadores querían demostrarlo en el pabellón. Unos 6.000 espectadores llenaban las gradas del Palau Blaugrana en los instantes previos a un derbi siempre intenso.

El conjunto azulgrana llegaba a una de las fechas señaladas en la Liga Endesa con la moral por las nubes tras conseguir la primera victoria a domicilio en la Euroliga ante el Daroussafaka. El Barça llegaba al derbi con la ausencia del capitán Ante Tomic por decisión técnica. También destacó la no presencia en el encuentro de Pierre Oriola, que pese a estar convocado no disputó ningún minuto. En cambio, regresaba a la lista de Svetislav Pesic el húngaro Adam Hanga tras su lesión. Con el objetivo de sumar el pleno de seis victorias en este inicio de temporada regular, Pesic contó desde el inicio con algunos de los nombres menos habituales, como Roland Smits o el ucraniano Artem Pustovyi. Por su parte el Divina Seguros Joventut, llegaba al encuentro sexto en la tabla,acumulando 3 victorias y 2 derrotas.

El Barça salía así con un quinteto poco habitual, en el que destacaba la entrada del pívot ucraniano Pustovyi, que acompañaba de inicio a Kevin Pangos, Jaka Blazic, Victor Claver y Chris Singleton. Los de Pesic empezaban el encuentro adormecidos, y poco a poco se dejaron superar por un conjunto verdinegro más intenso en tareas ofensivas y defensivas.

En un inicio muy igualado entre los dos equipos, el Barça no conseguía desencallar el partido a pesar de empezar canastando. Los azulgrana abrían el marcador la través del juego interior, con Blazic y Pustovyi conectando para lograr los dos primeros puntos.

A los pocos minutos, Adam Hanga volvía a la pista tras cuatro meses lesionado, acompañado por una sonora ovación del público local. Junto con el alero húngaro, Svetislav Pesic daba entrada también a Kevin Seraphin, Roland Smits y Kyle Kuric. Sin embargo, la ventaja de cuatro puntos seguía para los de Carles Duran, que se encontraban muy cómodos a través del juego interior. El Barça Lassa, por su parte, no conseguía hacer suyo el parqué del Palau Blaugrana, gracias al buen planteamiento defensivo de la Penya, cómodo también en tareas ofensivas.

Los verdinegros se plantaron al final del primer cuarto con 11 puntos de ventaja, superando al conjunto azulgrana por 14 a 25. La clave, un eficaz juego interior y un gran acierto en los triples, que eclipsaban a un desenchufado Barça.

Al inicio del segundo cuarto, los visitantes ampliaban su ventaja. Los de Carles Duran seguían hurgando en la herida de los de Pesic gracias a la buena actuación de hombres como el alero Shawn Dawson o el estadounidense Conor Morgan. No funcionaba el engranaje ofensivo del Barça, que lo probaba por medio de alley-hoops ​y situaciones interiores. Los de Pesic mejoraron defensivamente en el inicio del segundo cuarto, pero no conseguían deshacer la ventaja de una Penya que se iba a los 14 puntos de diferencia. Inicio muy gris para los azulgrana, que no conseguían equilibrar la desfavorable renta de diez puntos.

Con la entrada de Pau Ribas, que revolucionó el encuentro defensivamente, el Barça notó una mejoría en el segundo cuarto, con una gran actuación de Kevin Pangos, anotando un estratosférico triple tras un imperial tapón de Kevin Seraphin, que desataba la locura en el Palau Blaugrana. El base anotaba 7 puntos seguidos. La ventaja se reducía así a cinco puntos (27 a 32) y despertaba al coliseo azulgrana y provocaba un tiempo muerto para los verdiblancos. El Barça se puso a tan solo dos puntos en un abrir y cerrar de ojos, y el partido cambiaba de guión. El ucraniano Pustovyi cuajaba también un gran encuentro.

Un 2+1 de Chris Singleton volvía a poner en ventaja a los azulgrana tras muchos minutos por debajo en el marcador y hacía vibrar al Palau. Una canasta de Víctor Claver al final del segundo cuarto situaba al Barça en ventaja al descanso (40-38).

Al inicio del tercer cuarto, el Barça Lassa siguió con la mejorada sensación que ya dejó entrever en el tramo final de la primera parte, aumentando poco a poco su ventaja. Lo hacía a través de un gran Kevin Pangos que se situaba como máximo anotador del encuentro. La ventaja crecía para una mejorada actuación blaugrana, que vencía por diez puntos (55 a 45) en el primer tiempo muerto del tercer cuarto. El guión, totalmente opuesto al de la primera parte, con un Barça mayúsculo en defensa y eficaz en facetas ofensivas. La Penya, por su parte, había dejado atrás la buena imagen que puso contra las cuerdas a los de Svetislav Pesic.

Tras el tiempo muerto pedido por Carles Duran, la Penya se recuperó de la reacción de los azulgrana igualando el choque gracias a los triples de Dawson y Harangody. Un parcial de 7 a 0 volvía a meter a los verdinegros en el encuentro, pero los azulgrana enseguida recuperaron la ligera ventaja, que al final del tercer periodo era de tan solo 4 puntos (61 a 57).

El último cuarto fue para los azulgrana, que de las manos del base Kevin Pangos, intentó empezar a dar espectáculo en la pista del Palau. La diferencia continuaba igualada entre los dos conjuntos, que frenaban el partido a través de faltas personales y tiros libres. Por delante en el marcador, el Barça se acomodaba en el cojín de los diez puntos pese a los acercamientos constantes en el marcador de la Penya. Los locales se mostraron seguros atrás en el tramo final del choque, y a través Kevin Pangos, que ejerció de líder, lograban ensanchar la ventaja en el último cuarto. Con una destacada actuación de Conor Morgan y Shawn Dawson, los verdinegros aguantaron el pulso al Barça durante todo el encuentro, y el Joventut llegó a los últimos segundos con tan solo un punto por debajo. El Palau apretó para evitar una canasta de los visitantes, que les situaría por encima. El cronómetro marcaba 17 segundos y el Barça se imponía por 79 a 78. Tensión e igualdad máxima en la pista. Dos tiros libres de Kevin Pangos (2) ponían por encima a los azulgrana. Sin embargo, un triple en el último suspiro de Luke Harangody llegaba el partido a la prórroga con empate a 81 puntos.

En la prórroga, el margen seguía estrecho, y la tensión estuvo presente a lo largo de los cinco minutos del añadido. El Barça conseguía ligeras ventajas de dos puntos que se veían igualadas por los verdinegros. Con tan sólo un punto de ventaja, Kevin Pangos (32 puntos) desperdiciaba un tiro libre y anotaba otro, poniendo a los azulgrana 2 puntos por delante. La Penya falló en su intentona por llevar el partido a otra prórroga, y la bocina dejaba un ajustado 94 a 92 en el marcador. Igualdad máxima en un choque de altos vuelos entre catalanes.