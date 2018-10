El femenino vuelve a coronarse en el Miniestadi

El Miniestadi ha resultado ser otro fortín para el femenino. Las pupilas de Fran Sánchez saltaban al terreno de juego para afrontar el compromiso liguero que disputarían ante el Real Betis Féminas de María Pry con la mente puesta en sumar otros tres puntos para prorrogar la buena racha conseguida en la competición doméstica. Habiendo empatado contra el Levante Unión Deportiva en el último partido, aplazado y correspondiente a la jornada 2 de la Liga Iberdrola, recibían a un rival cuya última actuación había servido para firmar un reparto de puntos ante el Athletic Club de Bilbao.

Ambos equipos arrancaron el partido con hambre de atacar y encontrar portería lo antes posible de cara a abrir la lata y tomar ventaja para dictar la sentencia definitiva después de no haber podido marcar ante sus respectivos rivales en el duelo disputado durante la semana pasada. Las verdiblancas, que llegaban con ganas de victoria después de no haberla conocido en las últimas dos jornadas, saltaban con el único objetivo de rascar algo de un campo muy complicado para no bajar de puesto en la tabla clasificatoria.

En el total del partido, las azulgranas fueron mucho más superiores y mostraron más ganas de cara a lograr una victoria firmada gracias a los goles marcados por Aitana Bonmatí, Toni Duggan y Patricia Guijarro en un partido en el que Kheira Hamraoui dejó una buena actuación.

Un once inicial fuerte

El técnico barcelonés llegaba al duelo correspondiente a la jornada siete de la Liga Iberdrola con las mejores sensaciones y el objetivo de lograr otro triunfo desde el banquillo. Para ello, no dudó en poner un once inicial fuerte y que sorprendiera al rival. Sandra Paños, María León, Vicky Losada, Marta Torrejón, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Leila Ouahabi, Toni Duggan, Andrea Pereira, Kheira Hamraoui y Bárbara Latorre fueron las elegidas.

Mientras, Melanie Serrano, Gemma Gili, Mariona Caldentey, Andressa Alves, Patricia Guijarro y Nataša Andonova verían el partido desde el banquillo. La holandesa, Lieke Martens, que sigue recuperándose de su lesión, no pudo estar presente en otra victoria del equipo, todavía pendiente de recibir el alta médica.

Por otra parte, las verdiblancas no querían ser víctimas de las pupilas de Fran Sánchez, siendo un equipo que ha marcado más de una veintena de goles en los últimos seis encuentros, encajando tres. María Pry decidió reforzar la zaga defensiva para evitar una goleada de las azulgranas y con la lesión de Merel van Dongen, una punta de referencia, fue aún más complicada la hazaña de buscarle una solución a la efectividad del rival, que en todo momento se mostró amenazante.

En el primer tiempo, hubo un monólogo azulgrana. Las de Fran Sánchez pudieron adelantarse antes del gol marcado por Aitana Bonmatí gracias a una buena actuación de otra de las goleadoras del encuentro, Toni Duggan, pero finalmente, el esférico fue repelido por el poste de la portería verdiblanca. Las rivales, sin embargo, no pudieron frenar las grandes jugadas de las locales. Las azulgranas dieron un paso al frente en el minuto 12 y con una buena jugada de Kheira Hamraoui, la centrocampista Aitana Bonmatí hacía el 1-0 en el marcador con un gol de cabeza, poniéndose a 4 en la competición doméstica.

El Real Betis intentó reaccionar tras encajar el gol, pero las locales siguieron teniendo la posesión del balón. En el minuto 19 llegó una buena oportunidad para mover el marcador de nuevo con una actuación individual protagonizada por Aitana Bonmatí, pero al final, la guardameta del conjunto hispalense lo salvó.

Las visitantes no crearon peligro

Sandra Paños no sufrió tanto bajo palos. Al Real Betis de María pro le faltó chispa. Durante los primeros 35 minutos, la guardameta del conjunto local tuvo que parar un único disparo del conjunto bético, que llegó desde fuera del área y que fue realizado por Beatriz Parra.

En los últimos minutos del primer tiempo, Alexia Putellas estuvo a punto de marcar gracias a otra gran jugada de Kheira Hamraoui, pero la guardameta verdiblanca salvó a las suyas. Con un resultado favorable, las pupilas de Fran Sánchez abandonaron el terreno de juego tras el pitido que indicaba el inicio del descanso.

Una segunda mitad más energética

Con el resultado en contra y ya entrada la segunda mitad, el Real Betis se vio obligado a dar un paso hacia adelante. Pero a pesar de la estrategia definida por María Pry, los goles no llegaron y las azulgranas comenzaron a meterse en el partido de forma más energética.

Las de Fran Sánchez arrancaron con aún más energía el segundo tiempo y lo hicieron buscando el segundo gol. Kheria Hamraoui fue la protagonista de una gran jugada que casi sirvió para volver a mover el marcador, pero el honor le correspondió a Toni Duggan. El Real Betis se convertía en la víctima favorita de la delantera, ya que sumaba cuatro tantos ante las verdiblancas. Justo dos minutos después, las locales estuvieron a punto de marcar y sentenciar el partido tras una buena combinación protagonizada por Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Toni Duggan, pero la defensa del conjunto bético fue rápida al cerrar la jugada que podría haber definido el tercer gol.

Cuatro minutos antes el pitado final, las azulgranas encontraron la portería por tercera vez. Un gol de Patricia Guijarro sentenció la batalla y además, selló el sólido triunfo conseguido en casa.

Otra victoria en casa

Llegaba otra victoria que les permitirá seguir en la segunda plaza, a dos puntos del líder, el Atlético de Madrid, vigente campeón de la competición y hasta ahora con siete victorias.

Las verdiblancas no tuvieron su tarde y dejaron escapar los tres puntos mientras las chicas del equipo azulgrana sabían que no podía haber más tropiezos y únicamente valió ganar.