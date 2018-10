García Pimienta: “No ha sido un partido para perder”

El derbi barcelonés de filiales se disputaba la tarde del domingo en la Ciutat Esportiva Dani Jarque, un partido que acabaría con la victoria del RCD Espanyol B por la mínima.

El conjunto azulgrana no pudo sobreponerse al gol marcado por Campuzano en el minuto 15. Tampoco lo haría con la expulsión por doble amarilla de Pol Lozano, con la que no pudo aprovechar su ventaja numérica para conseguir la victoria. Por lo tanto los pericos conseguían así su pequeña venganza, tras lo ocurrido años anteriores con la victoria de los culés que les mandaba a la Tercera División.

El entrenador del FC Barcelona B, García Pimienta ha dado su valoración al finalizar el partido: “Quizás no ha sido el mejor partido que hemos hecho, pero no ha sido un partido para perder”. Tras la expulsión, los azulgranas han encerrado al Espanyol pero no han conseguido romper la muralla blanquiazul: “A partir de la expulsión hemos dominado todo y hemos tenido ocasiones, no ha querido entrar. Si jugamos de esta manera tenemos muchas opciones de ganar los partidos”.

Dificultades para hacer ocasiones

Al quedarse con un jugador menos durante muchos minutos, el filial del Espanyol ha tenido que cerrarse atrás para mantener la ventaja en el marcador. Sobre ello ha hablado el técnico del FC Barcelona: “Es difícil encontrar espacios con un equipo tan atrás. Cuando se acumula tanta gente ahí dentro no es fácil tener ocasiones de gol. No hemos estado acertados”.

Preocupación por Sarsanedas

En el minuto 24 de partido, Ferrán Sarsanedas tenía que dejar el terreno de juego entre lagrimas por una lesión en la rodilla por la que todavía se desconoce su alcance. El técnico catalán ha mostrado su preocupación por el canterano blaugrana: “La lesión de Sarsanedas no tiene buena pinta en una primera impresión. Le están haciendo pruebas, no pinta bien”.

Sarsanedas estaba siendo un jugador muy utilizado en los esquemas de García Pimienta, un jugador que conoce especialmente: “Lleva muchos años en el club y tiene interiorizados todos los mecanismos. Es un chico muy listo que se puede adaptar a muchas posiciones. Lástima de su lesión”.

Aleñà listo para el primer equipo

Carles Aleñà sigue demostrando que la Segunda División B se le queda muy pequeña, pero con la altísima competencia que hay en la medular del primer equipo y su reciente grave lesión, sigue acumulando minutos en el Barcelona B. El técnico barcelonés se muestra encantado de tenerlo en sus filas y es conocedor de que necesita jugar para poder participar en la disciplina del primer equipo: “Aleña tiene competencia muy alta en el primer equipo, es muy complicado con los jugadores que hay. Si no va convocado con el primer equipo podré contar con él. Cuando el primer equipo lo necesite sería bueno que tuviera rodaje”.