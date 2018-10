Un Granada CF unido entre jugadores y afición

Líderes, así es como durmieron los rojiblancos tras la victoria en el encuentro contra el Almería y donde permanecerán al menos hasta que el Málaga dispute este lunes el partido contra el Numancia. El Granada CF se impuso en los minutos finales a la UD Almería en el Nuevo Los Cármenes, que está siendo un fortín para los nazaríes, donde están formando una comunión perfecta entre equipo y afición.

Una afición que, tras dos años de más penas que alegrías, no ha tirado la toalla y ha creído en este equipo, con una importante base nueva y cuya línea destacada que queda de la pasada temporada es la defensa. Se han integrado los nuevos refuerzos a la perfección, a pesar de no ser unos nombres tan contrastados como jugadores de años anteriores. Otro ejemplo claro ha estado en el banquillo, con la apuesta de Diego Martínez como entrenador, que hasta ahora no podría haber salido mejor.

Ha sido un año de muchos cambios, que se han visto hasta en la animación al equipo, donde se ha creado una grada bajo un mismo nombre y no de varias peñas juntas, con menos integrantes, pero que no dejan de alentar a los suyos durante los noventa minutos del partido, ayudando así a que anime todo el estadio, los algo más de 9.000 que asisten a Los Cármenes en cada partido.

El objetivo es bien claro y no es otro que los 50 puntos, pero con este arranque de temporada la ilusión de la afición está por las nubes y cree más que nunca que este equipo puede llegar a metas mayores. El equipo suma 23 puntos en estas 11 primeras jornadas, casi la mitad del objetivo sin llegar aún al ecuador de competición.

Todos se sienten importantes

Los jugadores se sienten todos importantes y cuando saltan al campo no se nota si llevan varias jornadas siendo titulares o no , como ayer fue el caso de Fede Vico, Rodri y de Quini, que parecían llevar todos los partidos juntos y entenderse a la perfección y así con cualquier jugador que sale. El ejemplo más claro fue Pozo, anotó el gol de la victoria, el segundo consecutivo en Los Cármenes, que vale para dejar tres puntos en casa y terminó celebrándolo besándose el escudo.

Vendrán tiempos difíciles y habrá que dar la cara todos juntos como se está haciendo hasta ahora, pero de lo que no hay duda es de que existe una gran conexión entre los jugadores y de éstos con la afición. La clave estará en la grada, que seguirá llevando en volandas a los jugadores como bien dice el cántico de los granadinistas.