Un diamante llamado Pozo

El momento de Alejandro Pozo está siendo positivo, no sólo para él, sino para un Granada que avanza con paso firme hacia su principal objetivo, la permanencia, pese a lo que dicta la clasificación actual. Seis de esos 23 puntos han sido de Pozo, que está siendo muy efectivo para Diego Martínez, que lo ha utilizado tanto de titular como de revulsivo en la segunda mitad. Ante el Almería, volvió al banquillo, pero en la segunda parte consiguió de cabeza el gol de la victoria para los rojiblancos.

"Es un rival muy difícil que venía a hacer su juego", decía Pozo al finalizar el partido. "A nosotros nos ha costado hacer el nuestro, pero lo importante es que en los minutos finales hemos logrado hacer el gol, que los puntos se quedaran en casa y ya a pensar en la siguiente jornada". El futbolista lleva nueve partidos con el Granada, seis de ellos empezando desde la suplencia, mientras que los otros tres han sido como titular. De hecho, parecía haberse ganado un puesto, ya que repetió como titular en las últimas tres jornadas, pero Diego Martínez decidió introducir de nuevo a Fede Vico en lugar del sevillano, que salió en la segunda mitad para revolucionar el encuentro.

En estos nueve partidos, ha marcado tres goles, uno fuera de casa ante el Extremadura, y los otros dos, en Los Cármenes, de forma consecutiva, ante Mallorca y Almería, que le han dado los seis últimos puntos al Granada. Su verticalidad y explosividad están siendo sus virtudes para encandilar a la grada de Los Cármenes, que lo considera como un jugador a tener en cuenta para el futuro del fútbol español. El mismo jugador, en zona mixta, aseguró sentirse muy querido con estas palabras: "El míster me ha dado la oportunidad de jugar los últimos minutos, he podido meter el gol y me da una alegría inmensa marcar aquí en Los Cármenes. Ha servido para sumar los tres puntos y es con eso con lo que me quedo. Desde que llegué aquí me ha tratado espectacular. A todos los aficionados les tengo que dar las gracias y va por ellos tanto esta victoria como mi gol", declaraba.