Osasuna sigue sin dar la talla fuera de casa

Osasuna sigue sin ganar fuera de casa. Dos puntos de 18 posibles a domicilio. Los rojillos no han disputado uno de sus mejores encuentros, pero han merecido más. El enfrentamiento ha sido dominado por Osasuna que ha controlado el balón, aun así no se han sido capaces para imponerse. Antonio Iriondo ha tenido mejor lectura del partido y le ha ganado a Jagoba Arrasate.

El técnico rojillo movió el banquillo con dos cambios, uno de ellos obligado. Nacho Vidal ha vuelto a saltar al césped en lugar de Lillo, que recibió tarjeta roja en Oviedo. El navarro Kike Barja se ha quedado en el banquillo y en su lugar ha salido el máximo goleador Juan Villar, y encargado de anotar el gol. La alineación a primera vista parecía buena, a pesar de la ausencia de Barja, pero el error del entrenador fue la posición de los jugadores ofensivos.

Once de Osasuna frente al Rayo Majadahonda. Foto: LaLiga 123

Osasuna tuvo el control del balón en la primera mitad, pero no consiguió generar ocasiones peligrosas para adelantarse. Un equipo sin ideas para atacar la portería contraria, aunque es verdad que alguna llegada ha tenido. Una primera parte tranquila, ¿el porqué?: los jugadores ofensivos estaban cambiados de posición. El mejor Brandon se ha visto cuando ha jugado de punta y salió en banda; al Rubén García insuperable en mediapunta y no en banda derecha como en este partido; y al mejor Juan Villar en banda y no en punta. Es decir, los jugadores estuvieron fuera de su posición y no rindieron como debería haberlo hecho.

Los primeros quince minutos no fueron buenos para los de Pamplona. Juan Villar despertó el juego con una buena ocasión en el minuto 15. A partir de ahí Osasuna controló el balón. El Rayo Majadahonda no ha creado ocasiones por lo que no generó mucho trabajo a la defensa rojilla, aun así la defensa estuvo sólida atrás. Aitor Ruibal avisó en los últimos minutos, tras una buena jugada por la banda de Izal.

Los locales salieron mejor en la segunda parte. El Rayo Majadahonda quería sumar y comenzó peleando el balón y buscando el gol. Osasuna salió dormido los primeros minutos, como en la primera parte. A los pocos minutos, el capitán Oier cometió una falta peligrosa que le costó la tarjeta amarilla. Por lo que, el estellés no podrá jugar el próximo partido frente al Málaga. Aun así, él mismo sería el encargado de impedir que la falta fuera gol, ya que el balón pegó en Oier. Esta jugada pudo ser clave para el encuentro, después de la falta Osasuna salió a la contra con Brandon y el asistente levantó la bandera. Un fuera de juego inexistente, que podía haber sido jugada peligrosa. El jugador rojillo que destaca por su pelea, presión y velocidad, tenía medio campo para correr en profundidad para crear peligro.

La más clara la tuvo Rubén García en el minuto 57. Un mano a mano con el portero que acabó con un disparo fuera de portería. Con esta jugada Osasuna despertó y cambió el ritmo de juego. Los jugadores rojillos presionaron y mostraron las ganas de llevarse el partido. Segundos más tarde, Juan Villar remató desde dentro del área y el balón lo rechazó Fran Mérida. Pero la defensa local estaba bien situada y el balón se estrelló en un defensor.

Estos fueron los mejores minutos de Osasuna, que hizo animar a la afición desplazada a Madrid. Juan Villar adelantó a los visitantes en el minuto 60, después de un buen centro de Roberto Torres. El equipo se hizo grande y celebró el tanto junto a su afición. El gol no tranquilizó a Osasuna, que siguió presionando y peleando para conseguir el segundo. Iriondo descontento con el resultado realizó los dos primero cambios: entrando Verza y Nico en lugar a Luso y Fede Varela. En el minuto 68 Brandon tuvo la ocasión con un remate de cabeza alto.

Juan Villar celebra el gol junto a Brandon. Foto: LaLiga 123

Jagoba Arrasate hizo el primer cambio en el minuto 69: sustituyendo al autor del gol Juan Villar y entrando en su lugar Kike Barja. Otro fallo de posición, ya que el navarro salió de punta, al principio. El club navarro gozó de más jugadas y todo indicaba a que Osasuna se iba a encontrar con su primera victoria fuera de casa. Fran Mérida fue el siguiente en abandonar el terreno de juego, después de completar un mal partido. El jugador rojillo no mostró el nivel que habitualmente tiene, por lo que Arrasate lo cambió por Luis Perea.

Pero el Rayo Majadahonda demostró que no es fácil a batir. De un posible 0-2 llegó el empate. Osasuna tuvo la ocasión perfecta para cerrar el marcador, el guardameta Brasilio lo impidió. El portero puso rápido el balón en juego llegando a Carcelén. Ruibal fue el encargado de anotar el gol, ganando la espalda a Aridane y marcando con un toque que Rubén no pudo parar.

Después del gol del Majadahonda el partido volvió a ser el del inicio: sin claro control y dominio de ninguno. Ambos presionaron y pelearon con ganas, aunque los rojillos lo intentaron más. El último cambio de Osasuna fue la salida de Xisco por Brandon. Poco a poco, Jagoba Arrasate va definiendo el once y todo indica a que David y Xisco no contarán con muchos minutos, ya que Brandon se ha ganado con creces el puesto. En el último minuto los de Arrasate tuvieron una ocasión clara para volver a Pamplona con tres puntos: Unai García remataba un balón con la cabeza pegando en el larguero.

Un punto que de poco sirve para Osasuna, que buscaba más. Las sensaciones fuera de casa siguen siendo muy malas y tendrá que darle la vuelta en El Sadar. El club rojillo quería aprovechar los partidos a domicilio contra el Oviedo y Rayo Majadahonda antes de enfrentarse al Málaga en casa. Próximo objetibo: Málaga.