Ronald Araujo debuta como titular en el Barça B

Ronald Araujo, central uruguayo de diecinueve años, llegaba este verano a la disciplina azulgrana. El Barcelona cerraba con su equipo, el Boston River de Montevideo, un traspaso por una cifra de 1,5 millones de euros más variables, que en el entorno del jugador se preveía que podía llegar a los 5 millones de euros. El central formado en el Huracán de Rivera, es capitán de la selección sub-20 de Uruguay, y es una de las grandes promesas del fútbol charrúa. Con sus 188 centímetros de altura, el central destaca por su poderío aéreo, y es comparado por muchos con grandes centrales como los rojiblancos Diego Godín o Giménez.

El central, junto con otra de las incorporaciones veraniegas del filial blaugrana, Moussa Wague, no dispuso de los papeles necesarios para poder jugar en España hasta octubre, por lo que la fecha de su debut se alargó hasta el partido de este domingo.

En un escenario hostil, como es un derbi catalán marcado por la gran rivalidad entre ambos equipos, el joven defensa debutaba de titular en las instalaciones de Sant Adrià del Besós. El técnico azulgrana, Javier García Pimienta, apostó por Araujo durante los 90 minutos del encuentro, y el central no defraudó. Sin embargo, el uruguayo no pudo evitar la derrota de su equipo ante el Espanyol B, que se impuso por la mínima. Araujo sustituyó en el once inicial a Jorge Cuenca, que se fracturó la nariz en el compromiso previo, y no jugó por precaución.