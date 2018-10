Luis Suárez ya es un clásico

Luis Suárez llegaba al Clásico en el punto de mira del entorno azulgrana. El depredador uruguayo, que no contaba con sus mejores registros goleadores, quería disipar todas las dudas y críticas que le salpicaban desde el inicio de temporada. Con Messi lesionado, el peso del equipo recaía sobre charrúa en la previa de un Clásico que no contaba por primera vez en once años con las dos estrellas que reunían todas las miradas en los duelos anteriores. Ahora era el uruguayo la referencia azulgrana y el jugador a seguir durante el choque.

Precedido por un inicio de temporada lejos de sus mejores cifras anotadoras, esta era su oportunidad. Y no defraudó. Lo hizo de la mejor forma, con un inconmensurable hat-trick, llevando a su equipo en volandas hacia otro triunfo histórico ante el eterno rival. Tres goles, con tres registros distintos: de penalti, de cabeza y un sutil remate con la derecha para batir por bajo a Thibaut Curtuois. No solo eso, su insaciable apetito fue clave para contagiar al resto de compañeros y devorar a la que fue una impotente presa: el Real Madrid. Intenso a lo largo de los 90 minutos, el charrúa presionó y generó juego, siendo fiel a su carisma futbolístico. En definitiva, fue el Luis Suárez de siempre, para lo bueno y para lo malo, dejando algún que otro detalle propio de depredador.

Liderando a su equipo hacía otro histórico triunfo, el delantero azulgrana entraba en la historia culé, convirtiéndose en el cuarto máximo goleador de todos los clásicos, con nueve dianas en nueve partidos. Clave en los cinco goles de su equipo, el uruguayo fue digno sucesor de su fiel amigo y líder del equipo Leo Messi, que no quitaba ojo de lo que hacía su pupilo desde las primeras filas del coliseo azulgrana.