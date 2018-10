Hernández Hernández, colegiado  para el Rayo Vallecano - Barcelona

El Rayo Vallecano, después de caer en Girona, vuelve a casa el sábado tres de noviembre, aunque no sin antes pasar por Butarque, para disputar la ida de los dieciseisavos de final de Copa del Rey. En el último encuentro en Vallecas, sacaron un punto frente al Athletic de Bilbao, un partido que estaba aplazado desde la jornada tres. En esta ocasión, enfrente tendrán al actual líder de la competición doméstica, un Barcelona que llega tras haber anotado cinco goles al eterno rival y que el miércoles visita a la Cultural Leonesa.

Hernández Hernández impartirá justicia en el Rayo Vallecano - Barcelona

Casi una semana antes de que los culés visiten un feudo que llevaban dos años sin pisar, ya se ha conocido quien será el colegiado que impartirá justicia en el encuentro. El Comité de Designación ha hecho público este lunes que se trata de Hernández Hernández, del comité canario. El internacional se encontraba al frente del VAR en el clásico.

Fue el encargado de advertir del penalti que hizo Varane sobre Luis Suárez y que el colegiado de campo no vio ninguna acción destacable. Finalmente, debido a esta nueva tecnología, el uruguayo pudo lanzar la pena máxima desde los once metros, y que el killer no falló ante Courtois, en una tarde en la que el goleador brilló, incluso por encima de la gran actuación de su equipo.

El Barça B en una acción de ataque | Fotografía: Noelia Déniz (VAVEL)

Además, el equipo de la franja hace muy poco que se vio las caras con el árbitro canario, ya que fue el encargado de impartir justicia en el último encuentro en Vallecas. Esta designación no traerá buenos recuerdos en el barrio madrileño, ya que con él sobre el césped, se anuló un gol de Raúl de Tomás. Aunque Pozo, minutos después, sería el encargado de adelantar a los suyos con un gol completamente legal, aunque finalmente los franjirrojos solo pudieron sumar un punto más a su casillero.