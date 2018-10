El Rayo Majadahonda realiza un entrenamiento de recuperación tras el partido contra  Osasuna en el Wanda

El equipo madrileño ha tenido una serio de recuperación el lunes 29 de octubre tras el enorme poderío físico demostrado el Domingo 28 de Octubre a las 18 horas contra Osasuna.

El entrenamiento se ha separado entre los que jugaron los 90 minutos completo y los que no.

Los titulares que no fueron cambiados hicieron carreras continuas y ejercicios de fuerza para no tener que desplegar demasiado esfuerzo tras ayer.

Los jugadores que no estuvieron todo el partido tuvieron ejercicios de tiro y partidos a doble área.

La plantilla está preparando el derbi contra el Alcorcón del Domingo 4 de Noviembre a las 18 horas en el estadio Santo Domingo de Alcorcón, en Madrid.

Se les ha visto felices a los jugadores tras el empate cosechado. Al principio hicieron 2 rondos de unos 12 jugadores cada 1.

En esos rondos había 2 jugadores, en casa uno, que debían robar el balón. Después, se separaron en 3 grupos bien diferenciados para hacer ejercicios distintos.

Los porteros: Basilio, primer guardameta; Ánder Cantero, segundo arquero y José Salcedo, tercer cancerbero se entrenaron a las órdenes de Luis García, el entrenador de porteros, con ayuda de diferentes instrumentos.

Los 21 jugadores restantes (Carlitos sigue lesionado de duración tras la rotura del ligamento cruzado de la rodilla en un entrenamiento) se separaron en 2 grupos diferenciados.

A las órdenes del entrenador Antonio Iriondo; Juanvi Peinado, segundo entrenador y Jaime Asen, preparador deportivo y con ayuda del recuperador físico realizando las actividades pertinentes, con mucho frío.

Cabe destacar la presencia de muchos conos, por orden de Juanvi y cintas de estiramiento para los que habían jugado todos los minutos el Domingo.

Hubo ejercicios diversos para mejorar la coordinación motora y agilidad donde se vieron muchos balones .

Andújar sigue en su proceso de recuperación tras la rotura y posterior infección postoperatoria que sufrió en la pretemporada, lo que le alargó el reestablecimiento.

Mañana el primer equipo descansa para el miércoles volver a entrenar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.