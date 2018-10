Marta Torrejón: "Tenemos que cambiar la mentalidad" 

Tras la rueda de prensa de Fran Sánchez y Patri Guijarro, VAVEL pudo hablar con la segunda capitana del FC Barcelona, Marta Torrejón, antes de que el equipo se desplace a Escocia. Las azulgranas miden sus fuerzas al Glasgow City en la vuelta de los octavos de final de la Women's Champions League. El resultado en la ida fue favorable al cuadro catalán, que le endosó una manita a su rival.

Precisamente sobre esta cuestión comenzó respondiendo la zaguera: "Yo creo que el equipo está bien. Llevamos varias semanas jugando muy seguido, pero estamos preparadas. Tenemos jugadoras para afrontar al máximo todos los partidos. Hay muchas ganas de jugar esta vuelta de Champions".

Ha sido una semana dura para el combinado azulgrana, y es que ha tenido que disputar dos partidos de altura. Encuentros en los que se ha dejado puntos. "Perder puntos en casa no es algo que nos guste. El Levante vino a hacer su partido y consiguió empatar. El equipo ha de seguir en esta línea, después de eso conseguimos ganar al Betis en una victoria que nos fue muy bien. Afrontamos estos partidos con todas las ganas e ilusión", dijo Torrejón.

"Ahora tenemos que cambiar la mentalidad. El objetivo es ganar el partido y sacar un gran resultado para terminar el trabajo de la mejor manera. Después ya pensaremos en más allá, dependiendo también de cómo se den otros resultados", añadió.

La zaguera reconoció que todo el equipo está "muy motivado" e insistió en la hoja de ruta a seguir esta temporada: "Nuestro primer objetivo es la liga, que hace años que se nos resiste. En Champions hay que continuar en esta línea, el equipo está madurando. Si pasamos de ronda y tenemos fortuna en el sorteo, nos puede ir bien".

El Barça se toma la competición en serio. En parte por el susto que se llevó en dieciseisavos ante el BIIK Kazygurt: "No fue un resultado nada bueno. Nos ayudó a tener las cosas claras en una competición en la que si te relajas cualquier equipo te pone en apuros".

Como dato curioso, las catalanas han anotado 9 tantos en Champions, de los cuáles sólo tres corresponden a las delanteras. "Marcamos bastante y repartido. Es bueno no depender de una goleadora, mejor poder hacerlo cualquiera de nosotras. ¿Volver a marcar? El jueves me gustaría ganar y pasar, quién anote me da igual", finalizó.