Alexia Putellas: "Confío en mí y estoy motivada para cambiar la situación"

Con la tranquilidad que da conseguir encarrilar una eliminatoria en el partido de ida, el FC Barcelona pone rumbo a Escocia. Antes, las protagonistas salieron a hablar en rueda de prensa. Tras comparecer Fran Sánchez y Patri Guijarro, Alexia Putellas atendió a VAVEL para analizar el partido de vuelta de los octavos de final ante el Glasgow City.

Antes de entrar en análisis Champions, la molletense analizó la última semana del equipo, con un empate ante el Levante que deja al Barcelona en segunda posición: "Queríamos ganar, pero es uno de los mejores equipos de la Liga. Había está posibilidad, de hecho siempre está, contra contra los grandes todavía más. Este empate se ha dado ahora en octubre, queda mucho tiempo e intentaremos darle la vuelta. Estamos solamente a dos puntos del líder y nos enfrentamos a ellas dentro de poco.

"Todavía no pensamos en el partido del Atleti. Tenemos que ir día a día porque sino gastamos mucha energía extra"

Pese a confiar en las posibilidades por revertir la dinámica e intentar alcanzar la primera posición lo antes posible, la centrocampista aseguró que el equipo todavía no piensa en el partido: "Realmente todavía no pensamos en el partido del Atleti. Tenemos ir día a día porque sino gastamos mucha energía extra".

Máxima concentración para Glasgow

Aunque el FC Barcelona trae consigo una renta de cinco goles, desde el vestuario son conservadores con este choque. Nadie en el club blaugrana quiere asegurar el pase, más en un campo de césped artificial con condiciones no óptimas para un equipo acostumbrado a terrenos de juego en perfecto estado.

"Puede parecer que todo esté hecho, por el resultado, pero se ha de competir. Tenemos que ir a ganar. Vamos motivadas, queremos ser mejor de lo que fuimos en casa", dijo Putellas.

Alexia en el partido ante el Glasgow disputado en el Mini | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

En la mente de la afición barcelonista está todavía el encuentro de ida ante el BIIK Kazygurt, donde las catalanas perdieron cuando, sobre el papel, eran muy superiores a su rival. Siempre que pierdes tienes una sensación diferente porque haces más cosas mal de lo normal. Hay ese punto de tensión que normalmente lo tienes. De tantos partidos que hemos jugado este queda muy lejos, pero nos sirve como aprendizaje", añadió.

Cambio perjudicial del sistema

No es que el Barcelona sufra más con este sistema. De hecho, el inicio de temporada es casi perfecto. No obstante, quién sí sale perjudicada es Alexia, quién está teniendo menos minutos de lo habitual en esta temporada. No obstante, lo que está teniendo lo está aprovechando a las mil maravillas. La molletense sigue demostrando su calidad con actuaciones de nivel, a las que se añaden 5 goles.

"Me encuentro bien. Físicamente estoy bien, confío en mí y estoy motivada para intentar cambiar la situación"

"Vengo a trabajar para el equipo y el entrenador, que es quién decide. A la mínima que pueda he de aprovecharlo, no por nadie sino por mí, por sentir que puedo aportar mis condiciones. Me encuentro bien. Con menos minutos, todos lo ven. Físicamente estoy bien, confío en mí y estoy motivada para cambiar la situación", finalizó.