Muñiz: "La actitud es motivo de felicitación a los jugadores"

Muñiz ha dado todo el protagonismo del buen partido a sus jugadores. "Antes del minuto uno ya hubo un trabajo de presión fuerte, hubo robo de balón, hubo contraataque, hubo caídas a espalda..." Valoró el entrenador, haciendo alusión al tempranero gol malacitano.

No solo en los primeros momentos del encuentro; la valoración global del partido es muy positiva para Muñiz: "Muy buen ritmo, con muchos criterio, y sobre todo, leyendo muy bien todas las partes".

A pesar de enfrentarse a un equipo por debajo en la tabla, los malaguistas mantuvieron el estilo de defensa férrea y posesiones efectivas. Cuando el Numancia tenía la posesión, el equipo estaba "ordenado y tranquilo, (...) no les dejaba progresar", analizó Muñiz.

"Cuando el equipo tenía ocasión, hacía mucho daño al rival". La posesión efectiva es lo que ha estado decantando la balanza en favor del conjunto de Martiricos en lo que llevamos de liga. Una vez analizada la defensa y el ataque, el míster sentenció: "Feliz en todos los aspectos".

Una liga complicada

Muñiz ha remarcado lo difícil de la división en la que se encuentra el equipo: "Tenemos que estar preparados durante toda la temporada, habrá momentos en los que te juegues otras situaciones, pero tenemos que tener seriedad, personalidad, saber manejar situaciones, y sobre todo, pensar únicamente en lo que podemos arreglar".

"Nunca hay un partido cómodo en la categoría", corrigió el míster amablemente a un periodista que así calificó el encuentro. "Para que sea cómodo tienes que competir bien y trabajar bien. Hemos tenido una fortuna buscada en el primer gol; eso te abre mucho más el partido: te da tranquilidad".

El técnico blanquiazul le ha restado importancia al liderato, centrándose en los resultados: "No es algo que tengamos que buscar cada día, lo que tenemos que buscar es sumar puntos, y si puede ser de tres en tres, mucho mejor. La clasificación es una anécdota: va a ir cambiando, va a ir moviéndose".

Muñiz ha intentado frenar un poco la euforia de seguir primeros, apelando a la madurez: "No nos podemos venir arriba si vamos primeros, igual que no debemos decepcionarnos cuando no lo vayamos". El míster cree que la clave es tener "mentes fuertes".

Pacheco y Koné, todo OK

Pacheco tuvo que ser sustituido en el tramo final del encuentro. La grada se temió lo peor, pero el entrenador malaguista ha tranquilizado a los aficionados: "No es una lesión, es una sobrecarga por los minutos de juego a buen ritmo. Es una buena noticia que haya aguantado casi los 90 minutos a muy buen ritmo".

"Esto quiere decir que sigue progresando en su trabajo diario y está casi como el resto de compañeros. Es una lesión sin importancia: una sobrecarga sin más". Tras calmar a todos sobre la situación del jugador, ha analizado la actuación de Koné en el terreno de juego.

"Koné lleva haciendo una buena labor. Venía de hacer poca pretemporada y llevar mucho tiempo sin completar una temporada. Esos son déficits que vas acumulando. Como sabes que la temporada es larguísima, (...) puedes tener paciencia e ir integrando a los jugadores poco a poco: a cada uno le va a llegar su momento".

Muñiz ha subrayado la necesidad del entrenamiento cada día, y asegura que todos los futbolistas tendrán oportunidades: "Tenemos que insistir en ese trabajo diario; cada uno tiene que trabajar día a día para cuando le llegue su momento, que llegará: Koné es un ejemplo de ello".

La derrota ante el Elche

El míster ha contado cómo analizó la derrota ante el Elche, y sus positivas conclusiones, a pesar de la derrota: "Al día siguiente vi el partido y estaba tranquilo: el equipo había trabajado mucho. Podemos trabajar con errores o sin errores, pero el equipo siempre da la cara en el partido".

La clave de la derrota fueron las ocasiones: "El otro día, ¿qué nos pasó? La primera ocasión no la metimos; la metieron ellos. Eso te varía un poco el partido y la marcha del encuentro. Hoy fue al revés, nos hemos adelantado nosotros, y al final, el que se adelanta tiene algo a favor ya. Me fui contento el otro día por la actitud y hoy por la actitud y el resultado"

Honores a la afición

"Va bien. Es de felicitar a la afición; mañana trabaja y hoy, a las 11 de la noche, estaban apoyando a su equipo con una temperatura que no es habitual en Málaga. Cuando salimos al campo, sabemos que tenemos una responsabilidad", así valoró Muñiz la asistencia de casi 15.000 espectadores a pesar del horario.

El míster también ha hecho mención a la parte de la afición que no ha ido al estadio: "También tenemos responsabilidad con los que nos están viendo desde casa, o nos están escuchando por la radio porque no pueden acudir, o están en su sitio de trabajo. Esa responsabilidad siempre la llevaremos con nosotros. Y la camiseta la defenderemos con la máxima ilusión y el máximo trabajo que podamos".