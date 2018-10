Míchel: "Sigo con la misma sensación de confianza que cuando cogí al equipo"

Tras las diez primeras jornadas de LaLiga, el balón está a punto de comenzar a rodar en otra de las competiciones mas míticas de España, la Copa de S.M. el Rey. La famosa Competición del K.O arranca con grandes partidos para abrir boca a todos los aficionados al fútbol. Celta de Vigo-Real Sociedad, Alavés-Girona o Sporting de Gijón-Eibar son algunos de los emparejamientos que nos ha dejado este primer sorteo de Copa entre equipos de, en principio, el “mismo nivel”. También cabe destacar el Melilla-Real Madrid, donde Santiago Solari tomará por primer partido las riendas del equipo para intentar revertir la tremenda situación de crisis que está viviendo el equipo blanco.

Por su lado, el Rayo Vallecano de Míchel, también cuestionado en las últimas semanas por no estar consiguiendo los resultados esperados, arranca esta competición con un derbi madrileño en toda regla. El Leganés de Mauricio Pellegrino medirá las fuerzas y la confianza de un Rayo que tiene prisa por salir del agujero donde se ha metido en estas primeras jornadas.

"De los errores se aprende y hemos estado trabajando para evitar cometerlos en los próximos partidos"

Sobre los rumores de posible sustitución en el banquillo franjirrojo, Míchel ha querido dejar claro que “confia en sus jugadores y en poder salir de esta situación tan poco favorable”. Los jugadores creen en el técnico y en un proyecto que lleva fraguándose unos años atrás: “Siempre me he sentido querido, con confianza en mi trabajo y con la misma sensación que cuando cogí el equipo. En el ultimo año y medio he tenido esa sensación y ahora la sigo teniendo. Tenemos preocupación con los resultados, claro está, pero hay confianza en nuestro trabajo”, expresó el técnico.

Un Míchel convencido en poder revertir aún la serie de malos resultados que atraviesa el Rayo en este inicio de temporada. Aunque el juego da señales y signos de esperanza, la suerte del marcador no termina de favorecer a un conjunto preocupado en no caer muchos puestos en la clasificación doméstica: “Todos están bien, con ganas de seguir luchando. De los errores se aprende y hemos estado trabajando en los cometidos en estos últimos partidos para evitarlos en un futuro”, comentó Míchel.

Míchel durante un entrenamiento esta semana | Fotografía: Ricardo Grande (VAVEL.com)

Y es que, con la sensación de tener la cabeza más centrada en el partido del próximo fin de semana frente al F.C. Barcelona en Vallecas, el encuentro de ida de la Copa del Rey pierde relevancia en este tipo de situaciones, a lo que Míchel ha querido dejar claro que van a pelear por pasar de ronda: “Es una competición distintas y hay que afrontarla con todas las garantías porque es una preciosa. Vamos a elaborar el mejor equipo posible para este partido. Es un partido precioso y esta debe ser la mentalidad de los jugadores. Vamos a darlo todo por hacer un buen partido”.

Una de las últimas balas de una recámara que Míchel esta vaciando sin llegar a acertar al objetivo. Con la referencia del gran cese de un Julen Lopetegui también perseguido por los malos resultados, el entrenador del Rayo espera no llegar a la misma situación crítica que el técnico vasco, al que ha querido mandar “un abrazo fuerte por la pena del anuncio de despido” y por la creencia del propio Míchel de “dar tiempo, confianza y paciencia a los nuevos proyectos”. Y con la confianza del club y los aficionados, Míchel desea volver a ganar con el Rayo Vallecano.