Solari: "Los vi con muchas ganas de revertir la situación"

Santiago Solari hasta el pasado lunes era el entrenador del Real Madrid Castilla, pero con el anuncio de la salida de Julen Lopetegui del puesto de entrenador del primer equipo, el argentino fue designado para ocupar su lugar, al menos por ahora de manera temporal.

Antes de la rueda de prensa previa al partido de Copa de Rey ante el Melilla de este miércoles, Solari pudo realizar su primer entrenamiento con el primer equipo e inmediatamente fue preguntado por las sensaciones iniciales del estado de la plantilla.

El argentino explicó el sentir de los jugadores, pero siendo enfático en la intención de todos de cambiar el momento actual: “El grupo está dolido obviamente, pero con muchas ganar de arrancar y revertir la situación. Es un grupo de campeones y guerreros que ha ganado muchísimas cosas para ese club. La situación no es la más fácil, pero a ellos los vi con muchas ganas de revertirla”.

La situación del Solari como entrenador del primer equipo aun no es clara si será permanente o temporal y eso, él se mostró tranquilo: “Todos estamos de paso en la vida y en esta profesión con más razón. Va todo muy rápido, lo importante es el día a día, es lo que hacemos cada día, es la ilusión que le ponemos a cada día. Lo que haces en cada entrenamiento, en cada partido y entre cada partido, lo que haces en cada jugada, lo que das en cada minuto, eso es lo que importa”.

El entrenador sabe que es un reto tomar las riendas del equipo en este momento de la temporada, pero lo afronta con seriedad: “Esto es con una gran ilusión, una gran satisfacción, trabajar en el Real Madrid es una gran oportunidad y es un trabajo hermoso. He hecho otras funciones en la institución, he jugado, sudé la camiseta hasta la última gota como muchos otros que han pasado por este club ya no están y otros que están ahora. El Madrid nos incluye en su grandeza y nos supera a todos, así que es una maravilla trabajar para este club”.

La situación en la que llegó a este puesto de entrenador del primer equipo, es similar a la que vivió Zinedine Zidane en 2016, por lo que las comparaciones no dieron espera, aunque no le parecen pertinentes: “A Zizou dejémoslo en paz, es una de las figuras más grandes que hemos tenido acá en el Madrid. No lo podemos adjetivar. Mejor dejarlo ahí, tranquilo, en su grandeza y no dedicarnos a comparar a nadie con él, porque es incomparable”.

Fue enfático sobre la actitud de los jugadores frente a este cambio de entrenador y como ven su llegada al vestuario: “No miran con recelo a nadie, están dolidos y con ganas de salir a ganar, con ganas de ganar otra vez, así es como los sentí hoy. Este es un equipo de campeones que son guerreros, que han luchado mucho por el club y le han dado muchísimas cosas al club. Hay distintos momentos y este no es tan fácil y es más delicado, pero también en estos es donde sale el carácter y se ve el carácter”.

Le preguntaron por la presencia de Vinicius en el equipo, su nivel y si será más tenido en cuenta para los partidos: “Es un jugador más de la plantilla, va a estar disponible, igual que el resto. Es un chico muy joven evidentemente y muy talentoso. Tiene mucho por aprender y mucho por dar, ahora y en el futuro. No hay jugadores en la plantilla del Real Madrid que no tengan nivel para jugar aquí”.

Por último, habló del partido que enfrentaran este miércoles ante el Melilla por dieciseisavos de Copa del Rey: “La idea es ir a Melilla mañana y jugar con dos cojones, esa es la idea que tenemos. Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas, mucha entrega, ganas de hacer las cosas bien y así es como los vi. Estamos todos ilusionados y con ganas de jugar ese partido. Hay que salir a ganarlo”.