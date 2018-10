Giorgi Papunashvili vuelve a sufrir una lesión en su tobillo

Una nueva lesión en el Real Zaragoza y una nueva lesión para Giorgi Papunashvili. El atacante georgiano ha recaído de las molestias que arrastraba en su tobillo izquierdo y no estará disponible en los próximos encuentros de los blanquillos.

Esta recaída llega justo en la semana que parecía que podía volver a las convocatorias y se trata de un revés para Lucas Alcaraz, el cual se encuentra con una delantera bajo mínimos después de las lesiones del propio Papu, Marc Gual y Álvaro Vázquez.

Así ha indicado el club la lesión mediante un comunicado oficial: "El futbolista del Real Zaragoza Giorgi Papunashvili se ha sometido a diversas pruebas médicas que muestran que sufre una nueva lesión en la zona del pie y el tobillo izquierdo que le impide ejercitarse con normalidad con el resto de sus compañeros".

El Zaragoza no ha indicado el tiempo de baja, aunque teniendo en cuenta la anterior lesión similar que sufrió el jugador, se puede estimar que vuelva a los terrenos de juego en un mes aproximadamente.

Y es que Papu no está teniendo suerte esta temporada en el aspecto de las lesiones, acumulando ya con esta baja tres lesiones en apenas cuatro meses de trabajo. Todos estos infortunios no le están dejando tener continuidad en este inicio de curso y no se ha podido ver al jugador que acabó en un momento de forma excelso la pasada campaña, solo siendo participe en cinco partidos de liga y sumando una sola titularidad.