Vinicius y hasta cuatro jugadores del Castilla, principales novedades de la convocatoria vs Melilla

En apenas día y medio Solari ha tenido que dirigir su primer entrenamiento, dar la rueda de prensa previa al debut del equipo en Copa del Rey, y ahora ya se encuentra en Melilla para el primer partido como entrenador del Real Madrid. No ha tenido tiempo si quiera para que le entre el miedo escénico, pues no ha parado ni un momento desde que el lunes por la noche se hiciera oficial la destitución de Lopetegui y que él ocuparía el cargo de forma provisional, aunque tiene posibilidades de seguir hasta el final de temporada si el Real Madrid no encuentra un entrenador de primer nivel en las próximas dos semanas, que es el tiempo límite que puede ocupar el argentino el cargo sin necesidad de firmar un nuevo contrato que ya le otorgue el puesto hasta final de temporada.

En estas primeras 24 horas, desde que se presentara a la plantilla y dirigiese su primer entrenamiento, ya ha tenido que hacer su primera lista de convocados para el debut copero hoy a las 19:30 horas. Los elegidos han sido: los tres porteros del primer equipo, es decir, Keylor Navas, Courtois y Kiko Casilla. En defensa los cuatro disponibles del primer equipo, Sergio Ramos, Nacho, Odriozola y Reguilón, puesto que, a Carvajal y Vallejo lesionados, hay que sumar a Varane y Marcelo que sufrieron problemas en el Clásico del domingo. Es por eso que entran los dos centrales titulares con el Castilla, Javi Sánchez y De la Fuente, ambos han contado con la confianza de Solari durante esta temporada. En el centro del campo ha dado descanso a Kroos, Modric e Isco que se quedan en Madrid, y tampoco viaja Gareth Bale. Solari espera que les sirva para poder estar al cien por cien el fin de semana, pues los cuatro, por diversos motivos, han demostrado estar muy lejos de su mejor momento de forma.

Las novedades cómo centrocampistas son Marcos Llorente, Fede Valverde y Feullasier, los primeros porque apenas han contado para Lopetegui en esta etapa, y el último porque también es jugador del filial, otro de los predilectos por Solari y Zidane, ya que el francés ya le dio minutos la pasada temporada, también en la Copa del Rey. Por último, se unen a estos, Casemiro, Ceballos y Asensio.

En la delantera las sorpresas son Vinicius Junior y Cristo, delantero del filial, pues con la lesión de Mariano el Real Madrid se encuentra sin delantero suplente, además, parece que el momento de Vinicius ha llegado por fin, el brasileño ha jugado a las órdenes de Solari con muy buenos resultados, se espera que hoy disfrute de muchos minutos y que empiece a tener un papel importante en el primer equipo. A estos se le suman como atacantes, Benzema y Lucas Vázquez.