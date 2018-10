Diego Aguirre: "No nos sale nada"

Diego Aguirre habló del partido de este fin de semana contra el Granada:"Es uno de los mejores rivales que nos puede venir, si ganamos vendrá muy bien para nuestra confianza. El Granada puede ser un punto de inflexión para mirar todo con otra perspectiva”.

Comentó cómo se encuentra el:” Me encuentro bastante bien” y que lleva trabajando todo el año: "trabajando todo el año para tener mi oportunidad y con Lucas me ha tocado empezar desde el inicio, estoy contento pero no tanto por los resultados. Soy un jugador más y donde decida el míster que juegue trataré de ayudar al equipo".

Aguirre habló de lo que busca Alcaraz: “Alcaraz busca un equipo ordenado tanto en ataque como en defensa”. También habló de la intensidad del equipo: "La gente está más activa, con ganas de demostrarle al técnico que quiere entrar, esta semana estamos con un punto más de intensidad. Tenemos que jugar con las mismas ganas que si fuera el último partido del año".

Comento lo que para él la Segunda división para él:"Si encadenas dos victorias estás arriba, estamos tranquilos porque queda mucho, esto es Segunda división y todo puede cambiar".

Diego Aguirre habló del estado de la plantilla:"Estando tranquilos es como podemos sacar esto adelante. Somos los únicos que lo podemos hacer. Mientras que trabajemos y estemos unidos, lo podemos sacar". Y que ya están pensando en el siguiente encuentro: “Ya estamos pensando en el partido de este fin de semana frente al Granada”.

También analizó cómo están siendo estos últimos partidos donde el equipo no logra ganar:"No nos sale nada arriba y los rivales, con poquito o gran acierto, nos hacen daño. Hay que limar esos pequeños detalles y trabajar día a día para solucionarlo".