Previa Sporting - Eibar: una Copa para pasar el mal trago

Después de la tempestad llega la calma. Este es uno de los grandes deseos que pasa por la cabeza de Rubén Baraja. Tras lograr tan solo una victoria en las últimas cinco jornadas ligueras, el entrenador rojiblanco afronta el partido de Copa del Rey consciente de que es uno de los últimos cartuchos con los que cuenta para intentar revertir este mal inicio de temporada. Esta vez, enfrente estará un rival de Primera División como es el Eibar. El conjunto de Mendilíbar llega a El Molinón tras caer goleado en Balaídos por cuatro goles a cero en la pasada jornada de liga. La Copa del Rey es el segundo plato para ambos equipos pero se ha convertido en una oportunidad para ganar confianza, recuperar las buenas sensaciones y volver a la senda del triunfo.

Protagonismo para la cantera de Mareo

Tras vencer al Numancia y Rayo Majadahonda en las dos primeras eliminatorias, la competición copera regresa a El Molinón. En medio de unas semanas tensas y convulsas en el seno del sportinguismo, Baraja volverá a apostar en Copa del Rey por un once plagado de canteranos, donde tendrán minutos los jugadores menos habituales. Dos de los jugadores que saldrán de inicio serán Christian Salvador y Pablo Pérez, después de que ambos completaran una gran actuación en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, las ausencias más notorias en la convocatoria rojiblanca llevan el nombre de Pedro Díaz, por decisión técnica, y Pelayo Morilla, que continúa recuperándose de sus molestias físicas, al igual que Blackman. Babin y Carmona tampoco se sentarán en el banquillo del Sporting.

Dani Martín será el encargado de defender la portería rojiblanca, mientras que el centro del campo pasará por los pies de Nacho Méndez y Hernán Santana. Siguiendo la línea de lo visto en el anterior encuentro de Copa del Rey, el desequilibrio llevará el nombre de Álvaro Traver, que ocupará la banda derecha. De cara al duelo de mañana a partir de las 12:00 horas, el técnico del Sporting está dispuesto a asumir todo tipo de responsabilidades: “Si tengo que ser yo el foco de la crítica para que mis jugadores jueguen liberados tengo que asumirlo. Todos somos conscientes de la situación y tenemos que ganar”.

La lista de convocados queda integrada por diecinueve futbolistas: Dani Martín, Diego Mariño, Javi Noblejas, Juan Rodríguez, Hernán Santana, Isma Cerro, Álvaro Jiménez, Nacho Méndez, Canella, André Sousa, Geraldes, Peybernes, Cristian Salvador, Álvaro Traver, Pablo Pérez, Djurdjevic, Álex Pérez, Carlos Cordero y Neftali.

El Eibar, con rotaciones en el once

El conjunto de Mendilíbar viaja a Gijón con el objetivo de debutar con victoria en la presente edición de Copa del Rey y llevarse una renta que luego tendrá que defender en Ipurúa. “Iremos a ganar el partido como si fuera de liga”, explicaba el entrenador vasco en rueda de prensa. A pesar de la importancia que le da al encuentro, el once del Eibar estará compuesto por los jugadores que han contado con menos minutos en la competición liguera. Riesgo ocupará la portería visitante y Cardona, que no ha contado con minutos en la pasada jornada ante el Celta, se perfila como la principal referencia ofensiva del equipo. Para el encuentro serán baja por lesión Dmitrovic, Pedro León, Escalante y Sergi Enrich, mientras que Rubén Peña y Orellana no estarán en El Molinón por decisión técnica.

Todo apunta a que Mendilíbar le dará continuidad a su clásico esquema del 4-4-2 y Sergio Álvarez, un viejo conocido de la afición sportinguista, podría formar parte del once titular. La convocatoria queda compuesta por dieciocho jugadores: Riesgo, Markel, Calavera, Arbilla, Ramis, Oliveira, Bigas, Cote, Cucurella, Jordán, Pape Diop, Sergio Álvarez, Hervías, Pere Milla, De Blasis, Kike García, Charles y Cardona.

Un partido de reencuentros

Además de disputarse en jornada matinal, el encuentro también estará marcado por el regreso de Calavera, Cote y Sergio Álvarez a la que fuera su casa. Este último será la primera vez que se enfrente a ‘su Sporting’, después de que militara durante cinco temporadas en la primera plantilla rojiblanca tras su paso por la cantera de Mareo. Sporting y Eibar ya saben lo que es enfrentarse en Copa del Rey. El último recuerdo es el de hace dos temporadas, cuando el conjunto vasco eliminaba al equipo del ‘Pitu’ Abelardo por un global en la eliminatoria de 5-2.

Una de las incógnitas de cara al partido será el ambiente que se verá en las gradas de El Molinón, muy molestas por la dinámica de su equipo. Ante esta situación, Baraja tiene la oportunidad de tomarse una copa para pasar el mal trago.