Rubén Baraja: "Todo pasa por ganar"

A solo un día para el comienzo del partido de los dieciseisavos de final en Copa del Rey ante el Eibar, Rubén Baraja ha salido a rueda de prensa antes de enfrentar un nuevo partido antes los ojos del Molinón.

La Copa del Rey, es para Rubén Baraja una bonita competición pero no la prioritaria, por tanto los menos habituales en el once titular o los cambios del entrenador podrá disfrutar de minutos ante un equipo de Primera División. "Trataremos de hacer las cosas bien y por qué no sacar un resultado que nos de la posibilidad de competir por la eliminatoria". Sobre el Eibar ha destacado su estabilidad en Primera División y su fuerza en el campo. "El Eibar es un equipo ya consolidad en Primera, muy intenso y físico y con calidad que seguro que nos llevará al limite, pero todo pasa por ganar".

La mala dinámica del equipo rojiblanco está a la vista y esperan que, tras conseguir pasar la eliminatoria de Copa, este encuentro sirva para mostrar una mejor cara y transmitir esas buenas sensaciones también a La Liga. "Es una oportunidad más para intentar cambiar la dinámica, en lo único que pensamos es en tratar de hacer las cosas bien. Mañana queremos hacerlo bien y ponérselo difícil al Eibar".

Los malos resultados y el pobre juego del equipo han hecho que la figura de Baraja se vea señalada y cuestionada, pero el 'Pipo' se muestra confiado en poder cambiar la situación, y reforzado por los mensajes de apoyo que le transmiten. "Me siento tranquilo ante los gestos que el club me transmiten. Lo que hago es centrar toda mi atención en el juego, hacer un buen análisis del rival y transmitirles buena energía a los chicos. La unión entre cuerpo técnico y el equipo, el club y la afición es fundamental".

El entrenador rojiblanco señaló los puntos fuertes y los que aún necesitan trabajo a partir de lo visto esta temporada en el equipo. "Tenemos unos números defensivos bastante buenos. Somos los dominadores de nuestra área, pero en el fútbol hay dos, por eso tenemos que trabajar más la contraria, porque cualquier detalle te hace ganar o perder".

Aunque también destaca que el equipo consigue llegar al área rival, reconoce que supone mucho más esfuerzo hacer gol. "Llegamos y no tenemos la suerte de marcar gol, y eso te resta confianza, porque estás viviendo un partido de máxima tensión".

En el entorno sportinguista llamó la atención que dos jugadores en concreto, de la casa, como son Nacho Méndez y Cristián Salvador, tan pronto cuenten con minutos como pasen a sentarse en la grada. "Yo no veo mal a nadie, lo que tratamos es de buscar rendimiento. Han tenido sus momento y sus partidos y tienen que seguir trabajando. No personalizo en esos dos nombres, sino en todos".

En cuanto a la afición y el ambiente de El Molinón, el técnico prefiere no decir nada sobre las expectativas que tiene en el partido. "Yo a la grada no le pido nada. El Molinón siempre nos ha ayudado desde que yo estoy aquí, aunque ahora hay una pequeña distancia, somos nosotros los que tenemos que cambiar eso, con esfuerzo, juego, trabajo y actitud".

El partido de Copa contará también con reencuentros, pues Jordi Calavera y Sergio Álvarez volverán a posar el césped de El Molinón tras abandonar el club en el pasado mercado de verano. "Del Eibar espero un rival duro, es un equipo que compite, presiona muy bien. Mañana tenemos que estar preparados".