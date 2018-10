Un partido de reencuentros

El del jueves no es un partido cualquiera para algunos jugadores del Eibar. Y es que el conjunto armero cuenta con hasta tres ex-jugadores del Sporting en sus filas: Jose Ángel 'Cote', Jordi Calavera y, el más reciente y doloroso para cualquier sportinguista, Sergio Álvarez. Todos ellos tienen un peso importante en el equipo de Mendilibar, por lo que no sería extraño verle en el once del entrenador vasco.

El capitán vuelve a casa

Bonito o duro, según como lo vea cada uno. Lo que sí es seguro, es que sucederá. El Molinón volverá a ver jugar a Sergio Álvarez. Lo extraño es que, en está ocasión, el avilesino no lo hará con la zamarra rojiblanca.

Cuando la herida de su marcha aún no se había cerrado, el caprichoso destino decidió que Sergio volviese a la que siempre será su casa. Un jugador que siempre lo dio todo por el escudo, que se dejó hasta la última gota de sudor sobre el césped, no se merece otra cosa que aplausos.

Esta semana, en una entrevista La voz de Asturias, el ex-capitán aseguró que no se esperaba volver "tan pronto". En dicha entrevista reconoció lo difícil que fue marcharse de Gijón, de Mareo, de su casa, del que "siempre será mi club". También analizó la situación del Sporting, y entiende "el enfado de la afición", pero pide paciencia, ya que considera que el cuerpo técnico es "maravilloso, capacitado para darle la vuelta a la situación".

En definitiva, todo sportinguista sabe que se aproxima un momento muy emotivo. El momento en que las botas del 'eterno 6' pisen de nuevo el césped de El Molinón.

Dos jugadores queridos en Gijón

No sería justo hablar única y exclusivamente de Sergio Álvarez. Otros dos jugadores vuelven al que un día fue su estadio, ante la que un día fue su afición.

En primer lugar, el más reciente: Jordi Calavera. El que fue, durante gran parte de la pasada temporada, titular en el Sporting. Un jugador que a través de su entrega y dedicación, se ganó el cariño de El Molinón. Su condición en Gijón era de cedido, y su buen rendimiento llamó la atención del Eibar.

Por otro lado, un futbolista muy querido también en Gijón: Jose Ángel, 'Cote'. El canterano, que fuera jugador del primer equipo durante dos temporadas (antes de su marcha a la Roma de Luis Enrique, en 2011), trae consigo el recuerdo de aquellos años en la élite, con el gran Manolo Preciado al frente.