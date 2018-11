El análisis: más dificultades de lo esperado

La Copa del Rey. Un título tantas veces subestimado por los equipos grandes, discutido en formato y criticado, muy criticado. Otra noche más quedó demostrado que se trata de una competición más que complicada; los equipos que militan fuera de la élite realizan un esfuerzo extra para intentar batir a los grandes. La Cultural Leonesa, equipo que comparte categoría con el filial azulgrana, ha hecho sudar al FC Barcelona de Ernesto Valverde.

Y es que nada de lo cosechado anteriormente cuenta para hacer valer tu superioridad. Vigente campeón del torneo, el Barça saltaba al Estadio Municipal Reino de León con un once atípico. La buena noticia es que el Txingurri se atrevía a darle la batuta a los chicos del filial; de inicio salían Miranda, Jorge Cuenca y Chumi. Minutos más tarde tuvo que salir Aleñá por la lesión de Samper, que tras diez meses en el dique seco vuelve a la enfermería.

Imagen de archivo. Jorge Cuenca en el Mini con el filial | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Los barceloneses formaban con el siguiente once: Cillessen; Semedo, Chumi, Jorge Cuenca, Miranda; Vidal, Samper, Denis Suárez; Malcom, Munir, Dembélé. Ocasión perfecta para los menos habituales, era día de demostrar que pueden ser titulares en un club de la envergadura del Barça.

El Valverde más intenso

No fue un partido plácido para el Barcelona, ni mucho menos. La Cultu no escatimó en esfuerzos y se plantó con la intención de poner en apuros a su rival. Organizados en un 4-4-2, los pupilos de Víctor Cea cerraron líneas para intentar minimizar las acciones de peligro culés. Además, en algunas fases del choque intentaron salir con el esférico controlado desde atrás, algo complicado contra un club de Primera División.

El FC Barcelona sufrió para conseguir la victoria. La Cultural puso en apuros a los azulgrana en más de una ocasión

Pese a la buena imagen ofrecida, poco tardaron los locales en sacar a relucir su peor arma, la agresividad defensiva. Cuando no tenían el control, las faltas pasaban a ser las protagonistas, ante la mirada de un Melero que tardó 26 minutos en sacar la primera tarjeta amarilla. Mientras, en la banda, un Valverde insistente con la actuación de los colegiados. El técnico extremeño se desesperó pidiendo castigo para las faltas que cometían los leoneses.

Nélson Semedo pierde adeptos

Con la situación de partido dibujada, el FC Barcelona intentó crear peligro por bandas aprovechando la titularidad de dos extremos puros como son Dembélé y Malcom. Por la derecha, el brasileño tuvo mucha participación, complementándose a las mil maravillas con Semedo. Por contra, el portugués tuvo un encuentro más bien malo. Tras grandes actuaciones mientras Sergi Roberto estuvo de baja, ante la Cultural se le vio muy confiado, protagonizando excesivas pérdidas que podrían haber supuesto el primer tanto del rival.

Imagen de archivo. Semedo en el banquillo del Camp Nou | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

De hecho, en la primera mitad erró en la frontal del área, pero Cillessen sacó una mano salvadora para evitar recibir el primero de la noche. Con todo, los otros tres componentes de la zaga rindieron a un buen nivel. Jorge Cuenca y Chumi, pareja de centrales canterana, se mostraron en todo momento muy sólidos. El primero estuvo correcto, rindiendo como lo hace siempre. El segundo, muy atrevido, sobretodo en la salida de balón.

Los protagonistas: Lenglet y Aleñá

El centrocampista catalán saltó al terreno en sustitución de Sergi Samper. Desde el primer momento se echó el equipo a la espalda, pidiendo la pelota e iniciando las jugadas de peligro. Recordó al Aleñá que se vio la temporada pasada en el Barcelona B. El '26' mostró el gran futuro que tiene por delante, aunque no hay que olvidar que delante estaba un equipo que milita en la Segunda División B. El fútbol de Carles dará muchas alegrías al Camp Nou, pero la paciencia será primordial en el proceso.

Imagen de archivo. Carles Aleñá contra el Espanyol B | Foto: Noelia Déniz - VAVEL

Clément Lenglet, por su parte, volvió a demostrar querer asentarse en el once inicial. Con la lesión de Umtiti, el francés lo ha disputado todo. Ahora bien, su compatriota tendrá que trabajar muy duro si quiere conseguir de nuevo el puesto. El ex del Sevilla rindió a su nivel habitual, pero además dio la victoria al FC Barcelona con un tanto en el minuto 91 de partido. Noticia positiva la victoria, que deberá redondearse el 5 de diciembre en el Camp Nou. Sobre el papel, el cuadro azulgrana no debería tener problemas para pasar, aunque en esto del fútbol nunca se sabe.