Declaraciones de los jugadores tras la victoria en Copa del Rey

El campeón de Copa del Rey ha iniciado su defensa del título con ciertas dudas en el Reino de León. Pese a que Valverde planteó un once titular lleno de jugadores suplentes y refuerzos del Barça B, el juego se alejó mucho de lo que viene siendo habitual en los azulgranas.

Pese a ello, cerca del pitido final, Lenglet consiguió el gol de la victoria que pone en ventaja a los catalanes para acceder a octavos de final. El francés aseguraba que habían jugado a un nivel adecuado: "Hemos jugado bien y estamos contentos por la victoria", decía el central.

La Cultural Leonesa tampoco destacó en exceso en la portería de Cillessen, aunque cerca estuvieron de ponerle en un aprieto. Lenglet se sentía satisfecho con que el portero holandés no hubiese encajado: "Sabíamos que era difícil jugar un partido así, queríamos no encajar goles y lo hemos conseguido", explicaba el defensa ante la prensa.

Arturo Vidal vuelve a la titularidad

En un equipo lleno de jugadores menos usuales, Arturo Vidal llevaba los pesos pesados del equipo, intentando también facilitar la incorporación de los jóvenes del filial azulgrana. "Estoy aprovechando todos los minutos que se me dan para poder pelear por la titularidad", decía el chileno una vez concluidos los 90 minutos.

Arturo Vidal asegura trabajar para ganarse la titularidad

Explicaba que su proceso de adaptación al juego del Barcelona no ha sido excesivamente complicado, gracias al grupo formado en el vestuario: "Me he adaptado a lo que necesitaba el entrenador. Al final lo más importante es el resultado tras un partido difícil", confesaba Arturo Vidal.

El filial vuelve a completar la Copa

Ya es usual que en la primera ronda de Copa del Rey, la que corresponde a los dieciseisavos de final, acudan varios jugadores del Barça B para así poder dar descanso a los grandes titulares del primer equipo. En el Reino de León fueron Chumi, Cuenca y Miranda como titulares además de Carles Aleñá, que entró a la media hora de juego en sustitución de un lesionado Samper. Fue el centro campista, quien acabado el partido, se sentía especial: "Era un día muy importante para mí y me he sentido muy bien sobre el terreno de juego", explicaba el catalán.

Asegura que, pese a sólo ganar por 0-1, tienen encarrilada la eliminatoria y que esperan solventarla sin dudas en el Camp Nou: "El equipo ha demostrado compromiso y ha dado la cara para conseguir un buen resultado para la vuelta en casa", explicaba.

El último protagonista en la zona mixta del estadio leonés fue Miranda, que ocupó durante los 90 minutos el lateral izquierdo del juego azulgrana. "Uno lleva imaginándose momentos así desde bien pequeño. Estoy muy contento por el partido, la victoria y el debut", decía el joven del filial.