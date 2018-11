Horario confirmado para el Sant Andreu - Barça B de Copa Catalunya

Los cuartos de final de la Copa Catalunya empiezan a tomar forma. Este jueves se han publicado los horarios de los cuartos de final, que se disputarán el miércoles 7 de noviembre.

Los encuentros serán los siguientes: EC Granollers vs. FC Vilafranca, RCD Espanyol vs. CF Reus Deportiu y UE Sant Andreu vs. FC Barcelona ‘B’. Además, el vencedor del Granollers-Vilafranca tendrá que enfrentarse al Gimnàstic de Tarragona para acceder a las semifinales de la competición copera.

Por su parte, el FC Barcelona ‘B’ visitará el Narcís Sala el próximo 7 de noviembre para enfrentarse a la UE Sant Andreu. El encuentro entre barcelonenses se disputará a las 20:00 horas, tal y como ha informado este jueves la Federación Catalana de Fútbol.

El vencedor de dicha eliminatoria, que se decidirá a partido único en el Narcís Sala, se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el RCD Espanyol ‘B’ i CF Reus Deportiu. Las semifinales se disputarán el miércoles 21 de noviembre, también a partido único.

El Sant Andreu, la 'sorpresa' en Copa del Rey

Para plantarse en semifinales, los pupilos de Francesc Xavier García Pimienta tendrán que superar al Sant Andreu, un equipo que viene con la moral por las nubes tras su gran partido en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid.

A pesar de militar en Tercera División, el Sant Andreu mostró un gran rendimiento ante el conjunto colchonero. Sin embargo, el esfuerzo del conjunto catalán no obtuvo premio, pues cayeron derrotados por la mínima (0-1), pero su gran papel ante un Atlético de Madrid plagado de estrellas no pasó desapercibido.

Antes de verse las caras en Copa Catalunya el próximo miércoles, Sant Andreu y Barça ‘B’ tendrán que superar sus respectivos compromisos de Liga.

El Sant Andreu visitará este domingo el Municipal Les Grases para enfrentarse al Santfeliuenc. Por su parte, el Barcelona B recibe la visita del CD Ebro en la undécima jornada del Grupo III de Segunda División B.