Carlos Hernández: "Estoy muy contento de haber vuelto"

El Real Oviedo encara un nuevo reto esta semana con el siguiente encuentro que les enfrentará al Mallorca. En este partido, los azules intentarán quitarse el mal sabor de boca tras haber caído en el descuento en Tarragona con una jugada a balón parado muy mal defendida.

Si bien es cierto que la defensa de las jugadas de estrategia está siendo un desastre, es importante tener en cuenta que la línea del campo más afectada por las lesiones está siendo la defensa. Precisamente ahí es donde puede ayudar Carlos Hernández con su vuelta tras una larga lesión que le ha tenido fuera de combate desde la jornada 4 de liga (8 de septiembre) en la que disputó sus últimos minutos como azul en la derrota por 0-4 ante el Real Zaragoza.

La primera cuestión a la que dio respuesta el jienense fue, evidentemente, sus sensaciones al volver a estar disponible por si el entrenador del Real Oviedo lo requiere en las siguientes convocatorias. Sobre este tema, Carlos Hernández declaró: "Estoy muy contento de haber vuelto y de estar disponible por si Anquela me necesita. Se me han hecho largas estas semanas, lo llevé muy mal y se hizo duro, pero ya estoy bien. Ahora toca darlo todo por el equipo". Aunque la semana pasada ya volvió a los entrenamientos, Carlos no entró en la convocatoria ya que su regreso había sido hacía poco. Afortunadamente, el central ya está listo para ayudar a sus compañeros e incluso podría volver al once dependiendo del sistema que Anquela utilice en el siguiente encuentro.

El zaguero andaluz también comentó cómo se vive la situación de no poder ayudar al equipo a lograr victorias por estar lesionado: "Se sufre mucho más estando fuera que en buena forma. Nos tenemos que adaptar a lo que quiera el míster y lo que es mejor para el equipo. Anquela siempre me ha transmitido su confianza". Con estas declaraciones, Carlos Hernández también hace ver que hará todo lo posible por adaptarse al esquema que el entrenador del Real Oviedo plantee en cualquier encuentro.

Finalmente, al ser un defensa, y de hecho, ser el primero de los lesionados en volver, la cuestión de todas las semanas volvió a ser preguntada, y no es otra que la defensa del balón parado, ya que así fue como los azules perdieron el último encuentro ante el Nàstic, un conjunto que solo había salido vencedor en una ocasión en toda la temporada y ocupaba la última plaza. Sobre la defensa de estas situaciones, el defensa jienense declara que "sabemos que hay que mejorar a balón parado. Todo lo que pueda ayudar en esta faceta o en cualquier otra será mejor para mi y para el equipo, así que estoy preparado para entregarme al 100% a partir de ahora", sentenció Carlos Hernández.