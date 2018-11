El resultado salva a la Real

Flojito partido de Celta y Real en Balaídos en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Solo hubo emoción al final, cuando la Real, por necesidad, se echó al ataque y hubo ocasiones en ambos lados. Queda todo por decidir para la vuelta, pero sobre todo, mucho que mejorar en ambos equipos.

Poco, muy poquito

Primera parte rocosa de ambos equipos en un frío Balaídos. Garitano dispuso un 4-1-4-1 novedoso con Januzaj y Oyarzabal en las bandas, mientras que el Celta salió con un 4-4-2 más propio de la Real que del equipo gallego. Las novedades de ambos equipos fueron lo más destacado del primer tiempo, unidos a los ya clásicos protagonistas Iago Aspas y Zubeldia. Hjulsager y Junior Alonso en los locales, y Januzaj y Llorente en los visitantes fueron de lo destacable del primer tiempo. También estuvo muy incisivo Theo Hernández, aunque con menos acierto.

Foto: La Liga

Los realistas replegaron de inicio para darle la posesión a los locales y ninguno de los dos supo realizar un buen papel en su rol. El Celta dominaba el esférico, superaba la línea del medio campo, pero no concretaba nada, hasta que perdía el esférico. Eso en los ataques estáticos claro. Pero fue en las transiciones donde hizo más daño el equipo del Turco Mohamed. Hasta en dos ocasiones se encontró con el palo el equipo local. Primero, en una falta provocada en una rápida transición ofensiva, Sisto envió un disparo brillante con rosca al palo derecho de la portería de Rulli. Después fue Hjulsager quién golpeó el balón con la madera, izquierda en este caso, en otra rapidísima jugada por la derecha que acabó con Iago Aspas conduciendo hacia dentro y filtrando el balón al danés.

La Real no estuvo certera en un muy mojado Balaídos. Su repliegue y salida rápida no funcionó en absoluto. Y es que cuando robaba le costaba encontrar apoyos y salidas rápidas, además de que tomaban decisiones equivocadas en múltiples ocasiones. Oyarzabal tuvo la más clara con un zurdazo al lateral de la red, aunque Okay Yokuslu a punto estuvo de marcarse en propia en una falta lateral botada por Pardo. Sandro y Oyarzabal estuvieron muy perdidos todo el primer periodo, y fueron Zurutuza y Januzaj los que más acierto tuvieron en la fase ofensiva, con constantes internadas hacia dentro del belga, y buenos pases del de Rochefort.

Foto: La Liga

Drama en ambos bandos

Muchos cambios en el descanso, de táctica, de actitud y de jugadores. El Turco Mohamed decidió retirar a Sisto y Eckert en el entretiempo tras una mala primera parte, para dar entrada a Emre Mor y Brais Méndez, que revolucionaron al equipo local. El Celta pasó a jugar con un 4-2-3-1 que hizo más daño a la Real. El extremo turco y el canterano del Celta comandaron el ataque local para tratar de encerrar a los realistas en su área, y por unos minutos lo consiguieron.

Aspas celebra el gol. Foto: La Liga

A la hora de partido llegó la puñalada de Aspas a la insulsa Real. Aspas empujaba a gol en el segundo palo una prolongación de Araujo tras el córner de Brais. 1-0 y la Real daba la impresión de estar con muy pocas garantías de buscar algo más. Comenzó el carrusel de cambios, y entraron Willian José, Juanmi e Illarra por Januzaj, Oyarzabal y Pardo respectivamente.

El Celta, sin embargo, fue cuando más ocasiones tuvo y salió la figura de Gero Rulli a salvar a la Real con paradones a Brais Méndez. Primero en un disparo desde muy cerca del zurdo, y después en una falta lejana envenenada. Pero llegó el punto de inflexión. Lobotka, que estaba haciendo un partidazo se lesionó en una acción fortuita con Willian José. Entró Fran Beltrán, pero la Real aprovechó la lesión para echarse arriba en un arreón final importante.

Aritz defiende a Mor. Foto: La Liga

La Real, con un 4-3-3 de videojuego, con tres delanteros, empezó a ocupar espacios más adelante y el Celta no supo pararlo. Primero llegó el aviso de Juanmi en una falta lateral de Illarra que tras varios rebotes le cayó al andaluz en el área pequeña y remató de manera poco ortodoxa, pero Rubén desvió a córner. Sandro empezó a crear peligro en varias acciones que no terminaron en nada, pero se veía otra Real. Finalmente, en el 88, en una acción por la derecha, Aritz recibió en el área, y tras levantar la cabeza vio la llegada de Juanmi que cruzó de primeras a la perfección para poner el 1-1 y dedicar el gol a Luca Sangalli, ingresado por un ictus. El partido no acabó ahí ya que la Real siguió atacando y en una contra comandada por Willian José, Juanmi marcó el segundo, pero fue anulado por fuera de juego. Al final, 1-1 y todo abierto para la vuelta en Anoeta.