El Granada de Diego Martínez llega a La Romareda

El próximo domingo, día 4 de noviembre, se enfrentan el Real Zaragoza y el Granada. Al frente del conjunto nazarí se encuentra Diego Martínez, un hombre que debutó en 2006 como entrenador en el mundo del fútbol.

Fichó por el Granada el 14 de junio de este mismo año, tras pasar por Osasuna y Sevilla. En la capital andaluza estuvo desde la temporada 12/13, como segundo entrenador del Sevilla F.C. y también entrenó posteriormente al Sevilla Atlético.

Diego Martínez es el ejemplo de que si una alineación funciona no tiene por qué ser cambiada, y en ese caso, no se debe llevar a cabo una revolución de jugadores. Ha jugado los últimos cinco partidos con Rui Silva en portería, Álex Martínez, Germán, Quini, José Martínez, Fede Vico, Vadillo, Montoro, Antonio Puertas, Pozo, Fede San Emeterio, Rodri y Adrián Ramos. No todos ellos saliendo de inicio pero sí en distintos momentos de los partidos. Así, de los últimos cinco partidos ha ganado cuatro.

Víctor Díaz también ha tenido un papel importante en el equipo nazarí ya que ha participado en cuatro de esos cinco últimos partidos.

La única novedad fue la entrada de Juancho en el último partido ante el Almería, que acabó con la victoria de los de Diego Martínez, y también Nicolás Aguirre jugó en aquella victoria ante el Córdoba en septiembre. Por lo demás, ha alineado a los mismos jugadores durante cinco partidos, por lo que, salvo una gran sorpresa, se puede intuir que en La Romareda reaparecerán los mismos.

Con Diego Martínez al frente, el Granada es actualmente segundo en la clasificación, habiendo conseguido 12 puntos de los últimos 15, se encuentran ahora mismo a dos puntos del actual líder, el Málaga. Por ello, deberá conseguir los 3 puntos si quieren colocarse en la primera posición de la tabla.

Por su parte, el Real Zaragoza está obligado a ganar si quiere alejarse del descenso, ya que actualmente está empatado a puntos con el Cádiz. No hay duda de que el domingo a las 20:30h. en La Romareda se vivirá un gran duelo entre dos grandes equipos.