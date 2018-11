L'Entregu vuelve al buen camino

L'Entregu CF-4-2-UD San Claudio

L'Entregu Club de Fútbol: Alberto Benito, Álex, Borja Granda, Beni, Nuño, Quintana (Jose, min. 46); Miguel (Alonso, min. 63), Imanol, Riki Navarro; Polo (Noé, min. 74), Marcos Iglesias.

Unión Deportiva San Claudio: Rodri; Julio, Miguel, Aldo (Aarón, min. 81), Lucas (Dimas, min. 71); Jaime, Carly; Osky, Bujanda, Miki (Josín, min. 81); Nacho.

Goles: 1-0, min. 18, Marcos Iglesias; 1-1, min. 19, Julio; 2-1, min. 47, Marcos Iglesias; 2-2, min. 58, Carly; 3-2, min. 67, Polo; 4-2, min. 82, Riki.

Árbitro: Barriga Morente (Avilés), amonestó al local Jose y a los visitantes Lucas, Nacho, Aldo, Jaime, Miguel y Julio. Expulsó con roja directa al jugador del San Claudio, Josín.

Estadio: Nuevo Nalón (El Entrego) 200 espectadores.

Primero de Noviembre. Día de Todos los Santos y volvía la tercera división para L'Entregu y San Claudio. Con muchísimas ganas lo cogían los locales, que no pudieron jugar el derbi hace cuatro días ante el San Martín al suspenderse por estar El Florán cubierto por la nieve. Los ovetenses por su parte, llegaban a territorio entreguín tras haber dado una buena imagen como locales pese a la derrota (1-2) ante el líder Lealtad.

Los de Marcos Suárez, hoy sancionado, llegaban tras dos jornadas sin ganar. Una victoria para la que iban a sudar tinta en la tarde de hoy, ya que el San Claudio, pese a llegar como farolillo rojo, en ningún momento ejerció como tal. Partido muy serio de los de Borja Menéndez, que llegaron a igualar hasta por dos veces el partido. Los rojiblancos, partieron con defensa de tres centrales y con dos hombres en punta. Arriba y para el gol estaban Polo y un Marcos Iglesias que fue el mejor jugador del partido. Por su parte, los amarillos, con la baja capital de Darío, su hombre gol, salieron con Nacho arriba, que dio una clase de pelea e incordio a los centrales.

Arrancó el partido con lo que iba a ser una tónica habitual en el mismo, que no era otra que Marcos Iglesias creando peligro. Disparó el ariete gijonés, pero Miguel se lanzó providencial al suelo en lo que era el primer acercamiento del encuentro. Fue al dieciocho cuando llegó el primero. Balón maravilloso en ventaja desde la izquierda de Nuño al área, donde Marcos Iglesias llegó en carrera y puso con la derecha el primero del partido. Golazo. Se ponía por delante L'Entregu y parecía que encarrilaba el encuentro ante el colista. Nada más lejos de la realidad. Acción reacción para el San Claudio, que en la siguiente jugada, en un córner desde la derecha, puso el empate con un cabezazo de Julio en el primer palo al que no iba a poder llegar Alberto. Tablas, y a volver a empezar. Buscó L'Entregu reaccionar, y lo hizo con un cabezazo de Polo que se fue alto primero, y con un remate de derechas de Borja Granda a la salida de un córner que corrió igual suerte. Pudo ponerse por delante el San Claudio en una falta a favor de L'Entregu que se quedó corta, Jaime despejó y se generó un uno para uno de Nacho ante Quintana. Ganó el "9" el envite y su disparo lo despejó bien Alberto. Eran los mejores momentos de los amarillos, que la volvieron a tener en un disparo de falta de Carly que se fue cerca del palo derecho. No era el mejor día en la oficina de L'Entregu, con errores muy poco habituales en la salida de balón en el primer acto. Precisamente en uno de ellos, Carly se la robó a Miguel y la puso para el mano a mano de Nacho, al que Alberto salió rapidísimo a los pies para evitar el gol. Descanso.

La segunda mitad arrancó con un cambio de dibujo en L'Entregu. Jose entró por Quintana y los de Marcos que pasaron a defensa de cuatro hombres. El equipo mejoró y sólo hicieron falta dos minutos para el segundo. Centro desde la derecha, error de Rodri en la recepción, el balón se le escapó al guardameta y Marcos Iglesias, que estaba donde tenía que estar para empujar a la red. Para dentro. El propio Marcos estaba siendo, y así seguiría hasta el final, una auténtica pesadilla para la zaga, y cinco minutos después fue derribado dentro del área en lo que parecía una clara acción de penalti. ¡Sigan! para el señor Barriga Morente. A media hora del final, otra vez golpeó el San Claudio, que para nada se iba a rendir. Balón al borde del área que Carly reventó en carrera con el empeine para que, tras estrellase en el palo, se colase dentro para el empate. Qué golazo del capitán. Partido de media hora por delante. L'Entregu, atascadísimo, y el San Claudio que en absoluto parecía el colista con sólo dos puntos. La balanza la desnivelarian los de arriba en los locales. Y es que cuando se juntan los buenos pasan cosas. Empezó a aparecer Riki en escena para acompañar a Marcos Iglesias y, sobre todo, creció y de que manera en el partido un Imanol que es un jugador diferencial. Contraataque de libro del avilesino para Marcos, este que deja solo a Polo ante Rodri, y el ex del Langreo que no iba a fallar para el tercero. Este ya sí parecía una losa para un San Claudio que aún así no iba a dejar de creer. Nacho cabeceó alto un saque de banda tras peinada previa, pero ya sería la última de los ovetenses. El manual del cotragolpe iba a tener una página más para los locales. Córner a favor del San Claudio, despeje de Jose, y Marcos Iglesias que a siete del final seguía dejándose lo mismo que en el primer minuto de partido, rompió a la defensa amarilla con un envió que puso a Imanol (tras excelso control en beneficio de carrera) sólo de camino al área. El "11" se la puso a Riki, y este no falló. Partido cerrado.

El partido terminaría de la peor manera. Tres entradas bastante feas a Imanol, la última de ellas terminaría con roja directa para Josín y una tangana ante los banquillos que no pasaría a mayores. Al final, victoria trabajada no, trabajadísima de L'Entregu en un partido no demasiado bueno. Y nueva derrota de un San Claudio que sigue mejorando, sigue dejando una buena imagen y al que no tardarán en llegarle las victorias.